La provincia cuenta con tres concellos con una incidencia acumulada de más de 500 casos

Tres municipios de la provincia presentan una incidencia acumulada superior a los 500 casos de covid-19 diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se trata de Antas de Ulla –con 20 positivos detectados en las últimas semanas y una incidencia de 1.012–, Guntín –29 y 1.078– y Vilalba –71 y 504–.

De esta manera, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, Monterroso abandona la anterior lista y pasa a estar entre los 12 concellos de Lugo que presentan una incidencia acumulada inferior a 500 y superior a 250: Abadín –entre 1 y 9 casos detectados en los últimos 14 días–, Alfoz​ –entre 1 y 9–, Baleira​ –entre 1 y 9–, Bóveda​ –entre 1 y 9–, Castro de Rei​ –18–, Cospeito​ –18–, Chantada​ –23–, Láncara​ –entre 1 y 9–, Monterroso​ –16–, Muras​ –entre 1 y 9–, Paradela​ –entre 1 y 9– y Triacastela​ –entre 1 y 9–. Entran en el listado Alfoz y Chantada y salen O Páramo y Outeiro de Rei.

En el lado opuesto, hay 20 concellos que no registraron ningún positivo en los últimos 14 días, uno más que el sábado al incorporarse O Corgo a lista de municipios libres de covid: Barreiros, Becerreá, Cervantes, O Corgo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Sober, Trabada, O Valadouro y O Vicedo.

En cuanto a las ciudades, la incidencia acumulada desciende en las siete urbes gallegas salvo en Santiago, donde se mantiene prácticamente igual que el sábado.