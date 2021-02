La provincia cuenta con 24 concellos libres de covid-19

Hasta 24 concellos de la provincia de Lugo permanecen libres de casos de covid-19 en los últimos 14 días, un dato significativo si se compara con las cifras de principio de semana, cuando pertenecían a esta lista solo 13 municipios lucenses.

Los ayuntamientos que no han detectado contagio alguno en dos semanas son: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Bóveda, Cervantes, Chantada, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Xermade, O Incio, Xove, Mondoñedo, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Trabada y Triacastela.

En la otra cara de la moneda se encuentran Guitiriz, O Corgo y A Pontenova, que son los concellos de la provincia que mantienen una incidencia acumulada –contagios detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días– superior a 500. En concreto, el caso de Guitiriz sigue siendo el más preocupante, aunque sus datos mejoran sensiblemente con respecto al martes al pasar de 106 casos totales detectados y una incidencia de 1.931 a 94 y 1.712 respectivamente.

Por su parte, O Corgo –20 casos y una incidencia de 584– y A Pontenova –11 y 500– también mejoran su situación, consolidando la tendencia a la baja de toda la comunidad.

Además de estos tres municipios, otros tres presentan una incidencia superior a 250, el límite considerado por las autoridades sanitarias para hablar de riesgo extremo. Se tratan de Guntín –10 casos y una incidencia acumulada de 381–, Monforte de Lemos –59 y 322– y Outeiro de Rei –14 y 269–.





En lo que respecta a las ciudades gallegas, los datos relativos al covid-19 mejoran en las siete urbes, aunque en Lugo lo hace de forma más tímida que en el resto. La capital de la provincia contaba el martes con 235 casos detectados en 14 días y una incidencia de 239, mientras que este miércoles las cifras descienden a 232 y 235 respectivamente.

De esta manera, Lugo se mantiene como la tercera ciudad de Galicia con peores datos –aunque por debajo del umbral de riesgo extremo–, solo superada por A Coruña y Ferrol, cuya incidencia sobrepasa los 300 casos por cada 100.000 habitantes.