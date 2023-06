Pan de Ousá, pementos de Mougán, porco celta, tenreira da Fonsagrada, queixo de Friol e do país, mel da Montaña... Que a provincia de Lugo está para comela é sabido e agora confírmano as múltiples iniciativas vinculadas á gastronomía que agroman de norte a sur. As últimas en sumarse, na comarca de Lugo, na Ulloa, nos Ancares e nas Terras de Burón.

O GDR 4 vén de estrear o quinto xeodestino da provincia, o da Comarca de Lugo Terras da Ulloa, que terá como obxectivo conxugar os produtos gastronómicos dos dez municipios que o integran -Antas, Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, O Páramo e Rábade- co turismo. Así, e a través do lema "Gustus Terrae. O sabor da terra", o ente deuse a coñecer na Semana Verde cun stand polo que pasaron "máis de 120.000 visitantes", cifran desde o GDR, que firmará "proximamente" o convenio con Turismo.

Desde o posto instalado en Silleda, responsables do xeodestino ofreceron durante catro días degustacións e un showcooking, en colaboración co GDR Pontevedra Norte, impartido polo chef Marco Varela, quen preparou un rolo de porco celta con crema de mazá áceda e fiuncho e chaira de tenreira con crema de queixo Arzúa Ulloa e vinagreta de pemento vermello asado. "A xente quedou impresionada, non só cos produtos que xa coñecía, senón ao descubrir o viño e os doces de Monterroso, as castañas de Alibós, o queixo da Josefa, o pan da Lareira...", explican os xestores do xeodestino, que destacan que os embutidos de porco celta foron protagonistas. "Para o ano invitaremos ao criador de Friol que facilitou os produtos, para que nos acompañe", engaden.

Pero percorrer as feiras vencelladas ao sector turístico non será o único cometido do xeodestino. Os primeiros pasos van na dirección de darse a coñecer, "indo aos territorios para explicar o que imos facer", e de dar a coñecer, neste caso a través dos paseos de Guido Guía. "O 29 de xullo será o primeiro, en Friol, e logo iremos por todos os concellos. Falta aínda mes e medio e xa hai uns 50 anotados", explican desde a entidade, que avanza que neste roteiro inaugural haberá tamén petiscos e música, pero "a idea é que sexan as rutas o propio reclamo".

Na Montaña. Pola súa parte, o GDR Montes e Vales Orientais, en colaboración co Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Montaña, presenta "A despensa de Ancares e Terras de Burón", unha iniciativa que impulsará as sinerxias entre os sectores hostaleiro e agroalimentario.

Deste xeito, este mércores celebraron no bar Xegunde, da Proba de Navia, un primeiro achegamento que continúa este xoves, a partir das 19.00 horas, na tenda que Asgafon ten na Fonsagrada. Alí, achegaráselles aos responsables de negocios de hostalaría da zona a oferta gastronómica de Asgafon e da cooperativa A Carqueixa, centrada en pratos caseiros xa cociñados que poderían ser ofrecidos nos establecementos turísticos.

Supliríase así o desequilibrio entre os moitos aloxamentos da comarca e os poucos espazos de restauración, indican desde o GDR.