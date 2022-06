El programa Da Escola á Granxa recibe más de 70 solicitudes para poder participar

El programa Da Escola á Granxa, impulsado por el área de medio rural de la Diputación de Lugo, se estrenó con una gran acogida por parte de la comunidad educativa. Concluido el plazo de solicitudes, el pasado 30 de mayo, se recibieron un total de 73 peticiones para participar en proyectos de emprendimiento en el rural: ganaderías, producciones agrícolas y pequeñas empresas agroalimentarias.

La diputada responsable de este área, la nacionalista Mónica Freire, valoró "a boa resposta a esta primeira edición do programa que pon en valor os produtos de proximidade e a importancia do sector primario para as novas xeracións, nenas e nenos de infantil e primaria, aos que están dirixidas as actividades propostas".

El programa pretende consolidarse en el tiempo como un complemento práctico para los niños de educación infantil de toda la provincia, que de este modo podrán conocer el manejo de animales centrado en el bienestar animal de las ganaderías extensivas, talleres de elaboración de alimentos o actividades ligadas al conocimiento del entorno y a la educación ambiental.

La convocatoria está dirigida a las asociaciones de madres y padres, que recibirán aportaciones entre 300 y 600 euros para financiar la participación en las diferentes actividades solicitadas durante el año 2022. El área de medio rural de la Diputación invierte un total de 40.000 euros en este programa con el que pretende también contribuir a consolidar una oferta de recursos y servicios educativos alrededor del sector primario y visibilizar referentes en el rural.

Da Escola á Granxa ofrece un amplio abanico de actividades por parte de un total de 25 productores y entidades de distintos ámbitos del sector agrícola y ganadero, desde el cultivo de frutas o productos de huerta, hasta castañas, miel, huevos, leche y carnes de vacuno, ovino, caprino, avícola o caballar.

A este respecto, Mónica Freire detalló que "as preferencias dos solicitantes son moi diversas, polo que se configurará un calendario de actividades distribuído por toda a provincia para achegar aos máis pequenos a realidade dun sector que innova e que desenvolve un papel fundamental no dinamismo económico e social e na conservación do territorio das distintas comarcas”.

La concesión de las subvenciones tendrá que ser refrendada por la junta de gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objetivo de que las actividades se puedan empezar a desarrollar en el inicio del próximo curso.