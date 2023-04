El empuje del turismo en la provincia de Lugo queda patente cada vez que hay unos días de vacaciones, y así ocurre también en Semana Santa, con la ocupación hotelera por encima del 70% y picos del 100 por cien en algunos lugares y días concretos. Y es que el turismo lucense además es más poliédrico que nunca en Semana Santa, con atractivos religiosos como Viveiro y Lugo, con las estancias slow de Ribeira Sacra o el sempiterno atractivo del Camino de Santiago.

En la capital lucense, la ocupación será los próximos cuatro días del 70%. Son las estimaciones que, a fecha de este miércoles, hacía Jacobo García-Bobadilla Prósper, secretario de la Asociación Provincial de Hostelería, a falta todavía de las reservas de última hora.

"Mañana [por este jueves] los hoteles de Lugo estarán, por norma general, al 70% pero hasta hoy [por este miércoles] la ocupación fue solo del 50%. A Lugo, llegan la mayoría de los turistas el Jueves Santo y pasan una noche o dos. Eso es lo habitual todos los años", explica García-Bobadilla.

Visita guiada en Lugo esta Semana Santa. XESUS PONTE

Lo tradicional es que los turistas pasen en Lugo capital solo una o dos noches para después marcharse a Viveiro, para disfrutar de las procesiones y de las playas de A Mariña, y a Monforte, para visitar la Ribeira Sacra. Si el turista elige pernoctar en una casa de turismo rural, el número de noches se puede ampliar a cuatro y desde ese punto se desplazan a distintos puntos de la provincia.

Ribeira Sacra

En Ribeira Sacra, la ocupación para los cuatro días centrales de Semana Santa se encuentra en estos momentos al 86%, según indicaron desde el consorcio de turismo. Se trata de unas cifras muy similares a las del año pasado, cuando se vio incrementada en el balance final gracias a las reservas de última hora.

Las viviendas turísticas presentan el mayor porcentaje, con un 92%. Los hoteles de cuatro y tres estrellas esperan un 85% y los establecimientos rurales, un 80%.

Desde el consorcio observan que el número de plazas reservadas aumenta de manera considerable de año en año, por lo que el número de huéspedes totales será probablemente superior a cualquier Semana Santa anterior. Y es que dicen que rondará el 100 por cien en Monforte, gracias al tirón de la Feira Medieval.

Camino de Santiago

Sarria se suma una vez más al auge del Camino, que tiene gran tirón en estas fechas. El presidente de la Asociación de Amigos do Camiño na Comarca de Sarria, Jorge López, calcula que se "rondará el 90%" e invita a los peregrinos a reservar alojamiento, pues muchos llegan sin él y se encuentran con problemas para tener cama. No solo se esperan peregrinos nacionales, también del resto del mundo, como Italia, Francia, Alemania, Canadá, México, Australia o Corea, asegura López.

Por su parte, en el hotel Alfonso IX calculan que terminarán la Semana Santa con un 65%, pero esta se incrementará con el paso de los días hasta llegar al 85% a finales de mes.

A Chaira

En A Chaira, las buenas sensaciones de años anteriores se repiten. El hotel spa Attica 21 Vilalba ya colgó el cartel de completo, mientras que en el Parador están también "prácticamente llenos", como explica su director, Antonio Graña. En los días previos, la ocupación del hotel spa Attica 21 Vilalba fue de entre un 70 y un 80%. "Os datos son algo mellores que os do ano pasado e hai moi bos números non só no hotel, senón tamén no spa e no restaurante", indica el director, Bruno García, muy satisfecho con la afluencia de gente durante toda la Semana Santa. En el Parador también se rondó el 70% desde el inicio de semana hasta este jueves, día en el que empezará a llenarse de visitantes.

A Mariña

En A Mariña ocurre algo parecido. Pasados los tres primeros días con unas cifras dispares, pero con una media que se puede situar entorno al 50%, los días festivos los hoteles rozan el 100% y otros ya están completos. Un ejemplo de ocupación total es el hotel Urban, situado en el centro de Viveiro, que cuenta con una clientela fiel que acude cada Semana Santa a disfrutar de las procesiones de la Pasión en la ciudad. También en Viveiro, el Ego o el Thalasso Cantábrico Las Sirenas tienen altos niveles de ocupación.

También en Foz, el Oca Playa de Foz, que reabrió sus puertas para estas fechas, la ocupación es muy alta, al igual que en Illa Noval. La tónica se mantiene en establecimientos como El Palacio de Cristal y A Cetárea en Burela y también en el Parador de Ribadeo y O Cabazo, también en la villa ribadense. Y en el interior, el hotel Vila do Val de Ferreira do Valadouro está completo.

"Creo que imos ter uns días con cheo, temos moito cliente que repite"

El restaurante Javier Montero de Ribadeo afronta unos días centrales de la Semana Santa con buenas perspectivas. Una de sus responsables, Tita Iglesias, explica que las perspectivas que manejan de aquí al domingo son "moi boas" y en principio cree que "imos ter o restaurante cheo todos os días nos servicios tanto de comida como de ceas".

Iglesias sí indica un fenómeno curioso con respecto a la temporada del año pasado "e é que entre nós, falándoo, dábanos a sensación de que ao mellor había algo menos de movemento que o ano pasado... Non sei". Sin embargo, esa situación no afecta mucho a su restaurante "porque a verdade é que nós traballamos moitísimo con xente que repite. Que xa nos coñece de antes e volve, e moitas das reservas que temos xa son dese tipo de xente, que nos da esa ventaxa para poder programarnos, aínda que tamén é certo que de esas reservas, moitas son de xente que vai vir comer aquí por primeira vez".

Este restaurante se destaca por una oferta de alta calidad con unos platos de elaboración cuidada a base de productos de proximidad.

"Nas pontes tan potentes notamos que a xente non busca o balneario, senón o destino"

El hotel balneario de Augas Santas (Pantón) es un fiel reflejo del auge que vive la Ribeira Sacra, por la que cada vez apuesta más público para pasar periodos de descanso cortos como este. En estas épocas, dice el director del establecimiento, Santiago Villanueva, la gente "non busca o balneario, senón o destino". Los visitantes no llegan solo pensando en la importante oferta del balneario, que también, sino en busca de "vino o paisaje".

Augas Santas ronda el lleno para las noches de este jueves, el viernes y el sábado. Según el director, el hotel balneario de Pantón se halla al 98%. "Solo nos quedan algunas habitaciones adaptadas", apunta.

En realidad, la Semana Santa comenzó en Augas Santas el sábado pasado. Desde ese día hasta este miércoles, en el hotel hubo de media una ocupación de aproximadamente el 85%.

Galicia es la región que más aporta en esta época, seguida de Asturias y Castilla y León. También empiezan a llegar clientes desde sitios como Madrid. "Entre nuestra oferta de actividades hay un concierto del dúo ‘Dos en punto’, con canciones de los 70, 80 y 90, hoy a las 22.30 horas, y hasta el sábado tenemos torneo de golf", concluye.

"Nestas datas, veñen, sobre todo, familias e grupos de amigos"

Lidia de la Fuente lleva años dirigiendo visitas con turistas a lo largo del año y también en Semana Santa, fechas en las que destaca que la mayoría de los visitantes que acuden a la capital lucense son familias o parejas, que lo hacen a título individual, frente a la presencia de grupos de excursiones el resto del año.

"Son familias ou grupos de amigos, basicamente, e o que adoitan pedir é unha visita cultural ao centro histórico, que inclúa a muralla, a catedral, as prazas de Santa María, Maior e do Campo, o Museo Provincial, a Casa dos Mosaicos e a Domus do Mitreo. Se hai tempo, tamén van ao Vello Cárcere e ás termas romanas e a zona do río", explica.

En la mayoría de los casos, los turistas se sorprenden de que en Lugo hay mucho más que ver que lo que habían pensado en un principio. "Sorpréndeos, sobre todo, os xacementos romanos e o patrimonio arqueolóxico", afirma Lidia de la Fuente.

En cuanto a la procedencia de los turistas, apunta que la mayoría son de otras provincias gallegas y también de comunidades próximas como Asturias, Castilla- León o, incluso, Cantabria, Madrid y el País Vasco.