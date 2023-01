A primeira rede de custodia agraria suma 10 ganderías de Terras do Miño

Landbirds, así se coñecen en inglés as tartarañas, esas aves cada vez máis raras en Galicia pola perda dos espazos agrarios tradicionais, cos que están tan vencelladas que até o seu nome nesa outra lingua se asocia con eles, con esas terras humanizadas. Esta interrelación "amigable" entre prácticas agrogandeiras e coidado do territorio está no cerne da Rede de Custodia Agraria da Reserva da Biosfera Terras do Miño, que este xoves se presentou na Casa das Insuas, impulsada pola Asociación Galega de Custodia do Territorio (AGCT).

Quen di a tartaraña, di tamén lavercas, perdices, choias ou estorniños. Quen di aves di tamén polinizadores, réptiles ou pequenos mamíferos. "Todo o que producen os humanos ten un impacto, pero hai impactos máis amigables, e prácticas que incluso favorecen a biodiversidade", comenta Óscar Rivas, de Custodia do Territorio, coma os prados da gandería extensiva. A ducia de granxas que se reuniu nesta presentación da rede é diversa: algunhas de leite, outras de carne; algunhas subministradoras do produto para outras firmas, outras transformadoras do mesmo. Todas elas comparten o feito de seren "amigables coa natureza, e de levar a cabo prácticas sostibles, de custodia do territorio", comenta Rivas.

Constituíndose como rede, para o que aproveitaron unha axuda da Deputación para as reservas da biosfera da provincia, buscan, en primeiro lugar, coñecerse, poñer en común a súa experiencia e saberes, así como ampararse nun recoñecemento mutuo que compense o que ás veces é unha teima contracorrente. Nese sentido, Rivas diferencia os proxectos ecolóxicos, cun selo máis orientado á saúde humana cá medioambiental –aínda que os proxectos poidan ter tamén esta implicación–, dos proxectos de custodia do territorio, que se enmarcan nunha interrelación co medio.

Por outro lado, e partindo das boas prácticas que comparten as ganderías, coa rede tamén se favorecerá o estudo das posibles melloras nas parcelas. Nese sentido, tamén se abordarán as necesidades dos gandeiros para ofrecer formación relacionada. "Por poñer un exemplo, poderiamos organizar xornadas formativas de pastos sostibles, ou de polinizadores e pastos... en definitiva, acompañar as ganderías", explica Rivas.

A cesta da compra

"Ademais, o que buscamos coa rede é que chegue ao consumidor, e divulgar na cidadanía este xeito de produción sostible", indica Rivas. "Non queremos volver ao pasado. Pola contra, queremos ser vangarda dun rural con futuro no que vivir e producir alimentos, e que tamén siga a ser o nexo de unión entre as persoas e unha natureza viva e diversa", declaran dende a AGCT. Polo momento, o concello con máis ganderías nesta rede é o de Friol, ao que seguen os de Guntín, Guitiriz e Begonte.

"Se non existisen estas actividades agrarias, certas especies estarían máis limitadas. Porén, sempre falamos de hábitats agrarios con baixo uso. A intensificación, neste sentido, tamén vai en contra da biodiversidade, e aí temos os eucaliptais, que son auténticos desertos verdes", engade Rivas.

Nese sentido, dende a AGCT levan anos colaborando con agricultores e gandeiros "convencidos de que a necesaria produción agraria pode e debe ser compatible co mantemento dunha paisaxe diversa e respectuosa co medio ambiente", indican.