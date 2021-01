El cribado de Xove sirvió para detectar tres nuevos positivos en el municipio, dos de ellos son trabajadores de establecimientos de hostelería, un factor que permitió cortar la cadena de transmisión. Se da la casualidad de que además ambos están vinculados familiarmente. Este es el resultado de las 310 PCR realizadas el pasado domingo en la localidad para controlar la expansión del covid-19.

El alcalde, Demetrio Salgueiro, considera que la medida "cumpriu a súa misión ao aislar novos casos, dado que poderían contaxiar a máis persoas ao estar en contacto co público no seu traballo e ao mellor aínda non houbo contaxio". El resto de los test arrojaron un resultado negativo, incluso los de sus compañeros de trabajo.

El regidor xovense explica que la elevada incidencia del municipio está favorecida "porque somos poucos habitantes e a metade dos contaxios están localizados na residencia, o que dispara as estatísticas", señaló en alusión a los 25 positivos detectados en el centro de mayores San Bartolomeu.

El Concello de Xove alcanzaba el domingo los 76 positivos frente a los 64 de Viveiro en los últimos 14 días. Los nuevos contagios se conocieron a última hora de la tarde del domingo, en que sumaron nueve casos, y la mayor parte son asintomáticos o tienen síntomas leves.

Por su parte, Ramón Ares, gerente del área sanitaria de Lugo manifestó sobre el estado de esta localidad mariñana que "fíxose o cribado no Concello de Xove a aqueles veciños que pola súa actividade laboral están moi expostos a temos que dicir que se desenvolveu dun xeito moi satisfactorio", confirmó.

Ares comentó que el cribado se llevo a cabo sin ningún incidente pese a la convocatoria de tres centenares de vecinos. "Estaban convocados sobre 300 veciños, o final foron 310 mostras as que se recolleron sen producirse cúmulos importantes de xente para facer a proba. Estaban convocados cada dúas horas. Foi unha proba rápido. Ás dúas xa estaba todo feito".

El jefe del área sanitaria de Lugo también expresó sus esperanzas de que no se produjeran sorpresas desagradables en los resultados de los análisis realizados a los habitantes de Xove, como así fue. "Facemos este cribado en población asintomática para tratar de acotar o cribado do gromo que temos en Xove e para descubrir os casos positivos e facer o aillamento correspondente, e con iso lograr que deixen de transmitir".

Ramón Ares puso de manifiesto el complejo episodio epidemiológico que atraviesa esta comarca lucense, que tilda como "preocupante", a pesar de que no es "igual en todos os concellos", pero con el punto de mira puesto en Xove, "onde hai moitos afectados na residencia, e segue a ser preocupante a de Viveiro, que se incrementaron o número de casos, concretamente 11 positivos", dijo. Para remitir esta situación las autoridades sanitarias estrechan al máximo los parámetros de transmisión.

A PASTORIZA. En la zona centro de la provincia, concretamente en A Pastoriza, se detectó un nuevo brote que acumulaba 20 nuevos infectados, en la residencia de mayores de Bretoña. Los cribados detectaron que al menos 2 de los trabajadores del centro y 16 usuarios dieron positivo. Todos presentaban síntomas leves o asintomáticos. Así las cosas, no todas las noticias sobre la epidemia de coronavirus fueron negativas durante el día de ayer, puesto que todas las Uci de los centros hospitalarios de la provincia de Lugo se encuentran vacías de pacientes covid.