Los premios de turismo y gastronomía resaltan las fortalezas de la provincia

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, destacó que las personas y entidades galardonadas en la tercera edición de los premios a la excelencia del turismo y la gastronomía de la provincia de Lugo, que se entregaron este martes en el Pazo de San Marcos, "son un exemplo de que avanzamos polo bo camiño, mostra das nosas fortalezas, da capacidade de innovar e competir e da aposta polo equilibrio territorial e polo desenvolvemento do noso rural".

Tomé abrió la gala de entrega de las siete distinciones otorgadas por el Consorcio Provincial de Turismo, divididas en tres categorías. En el apartado Lugo cambia ao turismo lucense se reconocieron tres proyectos turísticos. Uno de ellos es A Ruta da Faba de Lourenzá, impulsada por la cooperativa Terras da Mariña, O Forno de Tovar, o Pazo de Tovar y Lourenzá Turismo con el fin de promocionar la Faba de Lourenzá. Esta ruta involucra al visitante en las fases de producción de este alimento desde el cultivo hasta la degustación final.

La fundación Xosé Soto de Fión resultó premiada por su proyecto de protección y divulgación del patrimonio del sur de la provincia, a través de su Ecomuseo Pazo de Arxeriz, y de la comarca de Os Ancares, mediante la restauración del castillo de Doiras. Esta entidad enfoca su trabajo tanto para turistas como para investigadores.

La asociación de vecinos de Vilachá de Salvadur, en A Pobra de Brollón, fue galardonada por la creación de una ruta circular que incluye los elementos patrimoniales más importantes de la zona y por la actividad vecinal para la puesta en valor de un castro y del paisaje natural.

"...E para comer Lugo"

En la categoría ...E para comer Lugo se escogieron otros tres proyectos. Uno de ellos fue la Festa da Merluza do Pincho de Celeiro, que promociona el pescado estrella de la flota local con la degustación de hasta ocho platos de este producto. Los vecinos trabajan para que esta cita salga adelante cada año.

El Concello de A Fonsagrada resultó premiado por la Feira do Butelo, una cita que fomenta el consumo de los productos autóctonos de A Montaña y apuesta por la actividad empresarial de productores y de restaurantes locales.

Otra de las entidades distinguidas en el apartado de gastronomía es el Consello Regulador de la DOP San Simón da Costa, considerado un ejemplo de recuperación de este queso, que estuvo a punto de desaparecer, y que actualmente cuenta con una notable proyección en el mercado nacional e internacional.

TURISMO SOSTENIBLE. La convocatoria de este año incorporó la categoría Turismo Sostible, creada en exclusiva para esta edición como parte de la Copa España Creativa Fórum Lugo 2022, de la que es anfitriona al Diputación. El proyecto de Cabanas das Chousas de Lugo se llevó este galardón como ejemplo del cuidado del medio ambiente a través del uso de calderas de biomasa y el mantenimiento del espacio para la prevención de incendios. Estas cabañas están situadas a varios metros del suelo, en un bosque autóctono de O Veral, y se encuentran mimetizadas e integradas en el entorno.

José Tomé incidió en que los proyectos galardonados "están vinculados directamente co rural da provincia, froito da iniciativa de emprendedores, de institucións e do esforzo colectivo dos veciños". Agregó que se trata de "unha mostra da cantidade de ideas que se atopan no noso rural, do talento e da gran capacidade que temos de poñer en marcha iniciativas de éxito no mercado".

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, felicitó al ejecutivo provincial por la organización de estos premios. Méndez resaltó que en Lugo capital "contamos con alicerces esenciais para ser un destino turístico de referencia no noroeste peninsular, como son a nosa historia e patrimonio; a gastronomía, que xa se identifica como afamado lema ...E para comer, Lugo, co que se puxo en valor a calidade da materia prima e da súa elaboración; e a natureza, ao estar integrados na reserva da biosfera Terras do Miño".