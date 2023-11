Premio para trabajos de cuatro centros escolares lucenses ante el 25-N

La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ha premiado los trabajos gráficos y audiovisuales de diez centros escolares gallegos en el marco del concurso convocado por el Día contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre. Entre los distinguidos hay escolares de Lugo, Navia de Suarna, Cospeito y Alfoz.

El departamento autonómico ha destacado que las propuestas individuales y colectivas de este año destacan por su originalidad y reflexión, primando los mensajes de concienciación y prevención.

En la primera categoría de imagen gráfica —para 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de Eso y educación especial— la galardonada es una alumna de primero de secundaria del colegio Montesol de Salceda de Caselas, por su trabajo Deixa aflorar a túa cara máis brava. Plántate!. El segundo premio ha recaído en una estudiante chica de 2º del IES Luis Seoane de Pontevedra, por la propuesta Non teñas medo de ser quen es'.

En la modalidad audiovisual de esta misma categoría, el jurado ha valorado como mejor trabajo Que o teu espello sempre che devolva o teu sorriso, de un grupo de segundo de Eso del IES Camilo José Cela de Padrón. El segundo premio ha sido para Que non che digan que non podes, de 5º y 6º de Primaria del CEIP de Laredo, en Chapela.

En la segunda categoría —dirigida a 3º y 4º de Eso y 1º y 2º de bachillerato, FP básica y ciclos de grado medio y superior— el primer puesto en la modalidad de imagen gráfica ha sido para una alumna de 1º de bachillerato del IES Ánxel Fole de Lugo, por su trabajo Cóntao... Todo cambiará.

Se ha concedido también un segundo premio, a un equipo de cuarto de Eso del CPI Virxe do Monte de Cospeito, por el trabajo Non toda a violencia é visible, pero en toda hai que actuar. También hay un accesit, para el cartel de una alumna de cuarto de Eso del IES Escuelas Proval de Nigrán, con el título A realidade ten dúas caras, non te deixes enganar polas apariencias.

En la modalidad audiovisual de estos cursos, los reconocimientos han sido para dos propuestas. El primero para NON es a súa cousa, de una alumna de 4º de Eso del CPI plurilingüe de Navia de Suarna. La plata ha sido para Sumemos contra a violencia de xénero, montaje realizado por un grupo de 3º de Eso del IES Alfoz-Valadouro.

El jurado ha estado integrado por representantes de la Secretaría Xeral da Igualdade, de la Consellería de Educación y de la Comisión Asesora de Publicidad no Sexista. La entrega de premios será el 20 de noviembre en Santiago de Compostela.