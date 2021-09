El bajo precio de la carne y de la leche pone en pie de guerra a los ganaderos

La subida de los costes de elaboración junto a los bajos precios que perciben por sus productos complican la viabilidad de muchas explotaciones de la provincia. Ante esta situación, los sindicatos agrarios ya se están movilizando e, incluso, amenazan con tractoradas.

El responsable del sector de ganadería extensiva de Unións Agrarias (UU.AA.), José Ramón González, denunció este miércoles que algunas explotaciones de carne de la provincia acumulan "perdas de ingresos duns 14 céntimos por quilo", con relación a 2019.

"Desde hai dous anos produciuse unha subida nos custos de produción de 59 céntimos", explicó González quien también apuntó que "isto fai que cada explotación cobre entre 160 e 180 euros menos do que gañaba en 2019", un periodo que "xa presentaba unha situación difícil porque leva vendendo ao mesmo prezo que hai 20 anos".

Para este representante de UU.AA., "a situación é perigosa", porque no solo se trata de las pérdidas económicas, "senón tamén unha perda de xestión do territorio". En este sentido afirmó que en la provincia de Lugo "sobreviven entre 5.500 y 6.000 explotacións de carne", lo que sitúa la cabaña ganadera en unas 115.000 cabezas.

"Isto fai que a provincia, por mor da crise da covid-19 e por mor da situación que pasan os gandeiros, deixase de ingresar con respecto a 2019 máis de 12 millóns de euros", según estimó José Ramón González.

Así las cosas, Unións Agrarias anunció una acción de protesta para mañana viernes, en Santiago de Compostela, donde se demandará que la Xunta ponga en marcha "as axudas covid-19" y para que prohiba también las ventas a "perdas".

Agromuralla. La asociación Agromuralla, que reúne a cientos de ganaderos de las provincias de Lugo y A Coruña, también amenazó con sacar de nuevo los tractores a la calle si, "de forma inmediata, non se adoptan medidas urxentes para tratar de reconducir a situación insostible pola que atravesan as granxas de leite" como consecuencia del incremento de los costes de producción.

El presidente de este colectivo, José Luis Pérez Barreiro, explicó que "este ano, desde o mes de xaneiro, o que nos custa producir un litro de leite disparouse, por mor das subidas do recibo da luz, do gasóleo e o incremento que se está dando no prezo dos pensos e das demais materias primas", por lo que dijo que las explotaciones lácteas están "ao límite, xa que o que nos pagan pola leite non se moveu en todo este tempo e a día de hoxe xa non nos dá para pagar os gastos".

"Estamos perdendo cartos todos os meses", insistió, de modo que las ganaderías "están nunha situación límite, similar á que en 2015 motivou que os tractores se botasen á rúa e ocupasen durante semanas a Rolda da Muralla, en Lugo", afirmó.

El presidente de Agromuralla también indicó que ya solicitó una reunión con la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, para exigirle al Ministerio de Agricultura que haga "cumprir a Lei da Cadea Alimentaria", dado que supuestamente "obriga a que o prezo que cobran os gandeiros polo leite que producen aumente, precisamente, para poder cubrir a subida desmesurada dos pensos, a luz e o gasóleo".