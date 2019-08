El PP ve "autoritario" e "incluso machista" al presidente de la Diputación de Lugo

El grupo provincial del Partido Popular en la Diputación de Lugo considera que el presidente de la institución, el socialista José Tomé Roca, se mostró "autoritario e incluso machista" en su discurso final del pleno de este martes, dirigido a la portavoz popular Elena Candia. Según el viceportavoz del PP, Javier Castiñeira, en su grupo se sintieron "sorprendidos por el autoritarismo, e incluso machismo, que el político socialista demostró durante su intervención final", tras la que restringió el uso de la palabra a una Candia que quiso responder "por alusiones".

Ante este intento de respuesta, que Castiñeira considera "más que justificado y por alusiones explícitas", el presidente del organismo provincial advirtió a Candia indicándole que, aunque hubiese pulsado el botón del micrófono, no tenía uso de la palabra. "La ley dice que puede pedirla, y el presidente puede dársela, pero no hacerlo", señaló Tomé. "Si está acostumbrada, olvídese, que eso ya no; darle al botón y hablar sin permiso, no", añadió el presidente socialista.

Los populares, "ante este hecho perfectamente constatable", critican abiertamente la actitud de Tomé. En esa línea, Castiñeira indica que "la importancia de un presidente no es ir con un látigo, sino gestionar", una faceta de la que cree que "adolece" el actual responsable provincial.

"Lo único que ha hecho hasta el día de hoy es sentarse en su sillón a cambio de dejar por el camino a compañeros suyos como el expresidente Darío Campos", sentenció Castiñeira, que cree también que se ha dado "un retroceso en la participación democrática, en el diálogo y en la transparencia" de la institución provincial. Además, los populares critican al presidente socialista por permanecer durante toda la sesión plenaria "emparapetado detrás de un cronómetro".

El PP también insiste en que seguirá "de cerca" las gestiones que emprenda el gobierno provincial al respecto del funcionamiento de las residencias de la tercera edad, pues, "aunque el presidente dijo que sí las haría", los diputados del bipartito —diez del PSdeG y tres del BNG— votaron "en contra" de la propuesta de la oposición.