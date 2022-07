El PP ve 4.000 empleos en peligro por el cierre de la A-6

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, afirmó que el cierre de la A-6, a raíz del colapso del viaducto de Castro en Vega de Valcarce, "está minguando a competitividade de Galicia de forma substancial". Recordó que el transporte eólico hacia el puerto de Ferrol sufre desde hace un año las obras del viaducto y se encuentra en una situación de "absoluta emerxencia". "Hai 4.000 empregos pendentes dun fío por non tomar medidas e existe a ameaza da deslocalización das multinacionais. E o resto do transporte está a sufrir tamén as consecuencias", señaló.

Prado visitó el 6 de julio el viaducto, acompañada de la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia; del nuevo portavoz de Infraestructuras del grupo popular en la Cámara gallega, José Manuel Balseiro, y de integrantes de la Comisión de Infraestructuras del partido.

La política popular le pidió al Gobierno central que "non xogue a desprezar Galicia" y aplique "solucións válidas" en una de las principales vías de entrada a la comunidad gallega en un Ano Xacobeo "con moitos turismos e moitos visitantes".

Prado dijo que tenía una sensación de "decepción" al observar el viaducto, "porque os grandes males precisan de grandes remedios, e aquí por agora son inexistentes". La secretaría general del PPdeG lamentó que el Gobierno central "obvie a experiencia de Galicia, que coñece o territorio e aportou propostas viables", y subrayó que esta situación de aislamiento se une a otras que aplica el Ejecutivo de Sánchez a Galicia como la eliminación de las paradas de autobús y el atraso de la llegada de los trenes Avril.

"Necesitamos transparencia, información, solucións a curto e longo prazo", apuntó Paula Prado, quien cree que después de un mes desde el siniestro de Castro, "Galicia está igual que no minuto un", sin conocer las causas del colapso y sin alternativas para facilitar la movilidad.

NUEVA COMISIÓN. La comisión de infraestructuras del PPdeG, que se constituyó el 6 de julio en As Nogais, analizó las medidas provisionales propuestas por el Ministerio de Transportes y las consideró "insuficientes" para resolver los problemas más urgentes, como son el tráfico concentrado en la travesía de Pedrafita, con la consiguiente inseguridad viaria, y el tránsito de vehículos especiales.

El coordinador de esta comisión es el edil lucense Antonio Ameijide y entre sus miembros se encuentran Celso Delgado, portavoz adjunto de la comisión de Transportes en el Senado, y Pilar Rojo, vocal de la comisión sobre esta materia del Senado.