El grupo del PP en la Diputación de Lugo abandonaron este martes el pleno provincial después de que PSOE y BNG rechazasen la moción presentada por los populares en la que pedían una reprobación institucional de las palabras de José Tomé sobre la vestimenta de Elena Candia.

"Perderon un bo momento. O propio presidente non falou nin palabra deste asunto. Lamentamos que intenten ir a un enfrontamento e cremos que non é posible que o presidente da Deputación non rectifique sus palabras en público", explicó Javier Castiñeira, portavoz de los populares.

El presidente de la Diputación dijo antes de comenzar el pleno que ya le había pedido "disculpas" a quien se pudiese haber sentido "ofendido" por unas palabras que él calificó como "una ironía por la batukada que montaron los diputados populares" en la Praza de San Marcos. A su juicio, toda esta situación es un "rebumbio inventado por el Partido Popular para tapar sus propios escándalos".

LA POLÉMICA. Las declaraciones de Tomé hacían alusión a su vestimenta durante un acto en protesta de los ediles del PP por el abandono de las carreteras en la Praza de San Marcos, en las que la diputada lucía un fular con un estampado de leopardo. "Con su vestimenta y su aspecto de leopardo [...] daba la imagen del vaquero americano que entró en el Capitolio en Estados Unidos", comentó el presidente de la Diputación de Lugo.

Al día siguiente, Tomé se disculpó, aunque el PP no lo consideró suficiente e incluso miembros del PSOE como Álvaro Santos criticaron las palabras del también alcalde de Monforte.

ANTES DEL PLENO. El presidente de la Diputación, José Tomé, ha censurado el "doble rasero" que, dice, tiene el PP en torno al feminismo, por lo que ha emplazado a los populares a "ejercer" la defensa de los derechos de las mujeres y "no a utilizarla" como, a su juicio, han hecho tras sus declaraciones sobre la responsable provincial del PP, Elena Candia.

En declaraciones a los medios antes del pleno provincial en el que los populares han planteado la reprobación del mandatario lugués por las declaraciones en las que Tomé comentó la forma de vestir de Candia, el presidente ha defendido que sobre este asunto ya había dicho "todo lo que tenía que decir".

"Ya dije en su momento que pedía disculpas si alguien se había sentido ofendido por mis palabras, que eran simplemente una ironía hablando de la batucada que montó el PP delante de la Diputación", ha asegurado el también alcalde de Monforte, que cree que los populares "están utilizando" sus declaraciones "para tapar otros escándalos".

"Todavía no le vi al señor (Javier) Castiñeira ni a la señora Candia pedirle disculpas a Ana Pontón cuando dijeron en sede parlamentaria que estaba necesitada", ha aseverado antes de acusar al PP de tener "un doble rasero".

"Lo que tiene que primar por encima de todo es el respeto y, desde luego, el feminismo hay que ejercerlo y no utilizarlo. Las mujeres se defienden defendiendo sus derechos, no utilizándolos cuando le conviene al PP", ha incidido.



Por su parte, el portavoz de los populares en la corporación provincial, Javier Castiñeira, ha lamentado la actitud del presidente provincial, cuyas palabras "todo el mundo vio que eran clarísimamente erróneas", por lo que cree que "el mejor sitio" para disculparse era el pleno de la diputación como "órgano mayor" de la institución.

"Esas palabras salieron de aquí, salieron del presidente de la diputación y después de la junta de gobierno. Las disculpas no nos valen ni a miembros del PP, ni a miembros del Partido Socialista, que así lo dejaron suficientemente claro. Nosotros creemos que la institución debe de depurarse en el día de hoy", ha remarcado Castiñeira.