El PP supedita los relevos pactados en la Diputación a la eficiencia del equipo

El grupo provincial del Partido Popular aborda con prudencia la negociación de los relevos pactados tras las elecciones de 2019 y que podrían afectar a la estructura del equipo de trabajo de Javier Castiñeira, ya que afectarían al segundo y tercer portavoz del grupo, el sarriano José Antonio García, y el vilalbés Agustín Baamonde. Ambos serían sustituidos en verano, a mitad de mandato, por el portavoz popular de Samos, José Fernández, y por su homólogo de Guitiriz, José María Teixido, respectivamente.

Así se decidió en las votaciones entre concejales para elegir diputados en las juntas electorales de zona de Lugo, a la que pertenece Sarria, y Vilalba. En la de Monforte también se acordó el cambio de la alcaldesa de O Courel, Lola Castro, por el regidor de Pantón, José Luis Álvarez.

Castiñeira reconoció que "levamos tempo falando a nivel interno, con total respecto hacia as sensibilidades das agrupacións locais e aos acordos verbais alcanzados no seu momento, pero tamén co obxectivo de que as decisións adoptadas permitan manter a eficiencia e o sistema de traballo do grupo provincial. Todos debemos esforzarnos para acadar un consenso".

El portavoz del PP en la Diputación recordó que la gran reestructuración se produjo cuando Elena Candia abandonó la Diputación. "Perdemos unha gran baza pola súa dedicación e representatividade política, tanto no eido institucional como no interno, na súa condición de presidenta provincial del partido".

La marcha de Elena Candia, que cedió su escaño en San Marcos al barreirense José Manuel Puente, dejó a Dolores Castro como única mujer en el grupo provincial del PP

En ese reajuste para paliar la importante ausencia de Candia, Javier Castiñeira pasó de viceportavoz a portavoz y dejó su puesto a José Antonio García, uno de los integrantes del actual equipo del PP que mejor conoce la Diputación por su trayectoria en San Marcos, y al que se le otorgó una dedicación exclusiva como persona de confianza del nuevo jefe del grupo. El problema se ampliará si en verano también se va Agustín Baamonde, consumado orador y otro de los integrantes del equipo de portavoces, junto a Óscar Poy.

"Os cambios que se fagan deben manter a operatividade. Somos conscientes de que o axuste será mais difícil se afecta ao equipo de voceiros", manifestó Castiñeira, quien precisó que es pronto para hablar el alcance del encaje de piezas dentro del grupo. El político popular matizó que "pódense artellar variacións, pero deben primar sempre os intereses do partido".

CUOTA FEMENINA. La marcha de Elena Candia, que cedió su escaño en San Marcos al barreirense José Manuel Puente, dejó a Dolores Castro como única mujer en el grupo provincial del PP, que podría quedar sin representación femenina si esta es sustituida por el alcalde de Pantón. Aunque se hablaba de que este relevo sería también a mitad de mandato, la propia Castro interpreta que "non é así. Sempre se falou de que eu estaría tres anos e marcharía o último", indicó ayer.

Javier Castiñeira considera que todos los diputados del grupo "son importantes, como tamén o é o feito de que Lola Castro sexa a única muller, ao irse Elena Candia". Su objetivo es "manter a mesma liña de dedicación e funcionamento interno, polo hai que valorar ben as circunstancias e aunar vontades nas negociacións".