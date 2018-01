El PP sitúa a Lugo como la quinta provincia en la que bajó más el paro

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, puso este viernes a la provincia de Lugo como ejemplo de generación de empleo en España. Así la situó en el quinto puesto en el ránking nacional en descenso del desempleo. En los últimos casi cinco años, entre febrero de 2013 y diciembre de 2017, ha visto reducido el paro en casi el 45%, al pasar de 31.600 a 17.913 afectados.



José Manuel Barreiro compareció este viernes en rueda de prensa en la capital lucense junto a los otros senadores y diputados populares por Lugo -no pudo asistir por motivos profesionales García Díez- y a la presidenta provincial del partido, Elena Candia.



El portavoz del PP en la Cámara Alta precisó que no deben "ser triunfalistas", aunque destacó que la evolución del paro es "moi positiva".



"Esta situación favorable non é por arte de maxia, senón pola política económica apropiada e pola estabilidade política", dijo José Manuel Barreiro, que agregó que este es el camino a seguir.



El senador popular aseguró que esa curva descendente del desempleo va aparejada de un incremento en el número de afiliados a la Seguridad Social, por lo que reiteró el objetivo del Gobierno de alcanzar los 20 millones de cotizantes en el año 2020 -actualmente son 18,4 millones-, lo que, a su juicio, redundaría en "garantizar os niveis de benestar en término de prestacións, como as xubilacións".



Barreiro también hizo hincapié en que la contratación indefinida a tiempo completo está creciendo más en proporción, el 14,41%, que la contratación en su conjunto, el 7,4%. Agregó que 2017 fue el año de la última década en que se suscribieron más.



CUENTAS ANUALES. Además de desgranar las cifras del paro conocidas esta semana, tanto José Manuel Barreiro como el diputado Jaime de Olano coincidieron ayer en hacer un llamamiento "á responsabilidade de todas as forzas políticas" para que posibiliten que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para este año, con el fin de "dar continuidade" a las políticas del PP que, a su entender, han traído "a recuperación económica e a creación de emprego".