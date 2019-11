PP y PSOE repiten el 2-2 en Lugo con uno de cada tres lectores indeciso

Una encuesta que este domingo publica el periódico La Región, a la que ha tenido acceso El Progreso, prevé que el 10-N no habrá sorpresas en la provincia de Lugo y el PP y el PSOE volverán a empatar en el reparto de los cuatro escaños.

Según este estudio demoscópico, el PSOE se volvería a imponer de nuevo tanto a nivel estatal como gallego, donde sería el más votado en tres de las cuatro provincias. Solo en Ourense el PP obtendría más votos, aunque con empate de escaños con el PSOE.

La encuesta fue realizada por la empresa catalana Infortécnica en octubre, con un margen de error del 2,49%. En su conjunto, el estudio realizó 1.586 entrevistas telefónicas y, según las respuestas obtenidas, se produciría un vuelco en Lugo ya que, aunque no habría variación en el reparto de escaños, el PSOE superaría por primera vez en la historia al PP en número de votos.

La encuesta fue realizada en octubre y recoge menos abstención y un alto grado de indecisos

El 17,2% de los encuestados votarían a los socialistas, el 15,6% a los populares y el 10,9% a otras fuerzas políticas. La abstención, que en las elecciones de abril fue del 27,35%, sería menor ahora ya que, unida al voto en blanco, sumaría el 22,7%.

No obstante, los datos deben tomarse con cautela, porque un porcentaje considerable de las personas encuestadas (el 33,36%) se acogieron al apartado de no sabe o no contesta, por lo que el lado al que decanten su voto, si es que finalmente acuden a las urnas, influirá en el resultado.

El PSOE volvería a ser primero tanto a nivel estatal como en Galicia, donde sería el más votado en tres de las cuatro provincias

En la convocatoria de abril, el PSOE ya estuvo a punto de pasar por delante al PP en votos. Según la información que ofrece el Ministerio de Interior tras el recuento definitivo, le faltaron solo 750 papeletas. Para el 10-N, el PSOE realizó cambios en la lista al Congreso. La sigue encabezando la farmacéutica y exconcejala de Lugo, Ana Prieto, pero el partido sustituyó en el segundo puesto a la exdiputada Sonsoles López por Javier Cerqueiro, asesor del presidente de la Diputación.

Desde que en 1996 la provincia perdiera un representante en el Congreso y se quedara con cuatro, esta sería la cuarta ocasión en que las dos fuerzas estatales empatarían en representantes, como hicieron en 2004 y en 2008, además del pasado 28-M. En 2011, el PP volvió a tener tres representantes y en 2015 la irrupción de la Marea hizo que se rompiera el bipartidismo, al igual que en 2016, cuando la coalición de Podemos, IU y en Marea obtuvo un diputado, que perdió el pasado abril. El 28-M, las siguientes fuerzas más votadas tras el PP y el PSOE fueron Podemos, Cs, Vox y el BNG.