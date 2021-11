El PP provincial pide un plan para compensar la subida de precios en la construcción

El PP provincial reclama a Tomé un plan de choque para compensar a los concellos la subida de precios de la energía y de los materiales de construcción. En este sentido, como manifestó su portavoz, Javier Castiñeira, demandan «flexibilidade á Deputación nos prazos para xustificar as subvencións do plan único», según indicó.



Los populares pidieron «un compromiso claro para incrementar nos próximos orzamentos o plan único e así corrixir as consecuencias da nefasta estratexia do Goberno central con respecto á enerxía», indicaron. El portavoz insta a la Deputación «a non permanecer impasible diante deste problema».

Castiñeira afeó al gobierno provincial lo que consideró "unha falta de previsión diante deste asunto tan grave, a inacción que está a ter e o anuncio de conxelar o plan único, o que nos fai pensar que se poida producir un atranco na obra pública na provincia de Lugo".