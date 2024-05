El PP provincial de Lugo dice que la Diputación no ejecutó el 57% de las inversiones

Los diputados populares analizaron la Cuenta General de 2023 de la Diputación, que deja datos muy preocupantes como las mínimas inversiones en mantenimiento de carreteras y para la apertura de residencias. En concreto, dicen que PSOE y BNG dejaron de ejecutar en 2023 el 57% de las inversiones

El portavoz de los populares, Antonio Ameijide, dice que en el capítulo VI, el referido a inversiones, se contempla una previsión de inversión de 34.527.688,38 euros que, en la realidad, quedó en 14.718.413,62. Esta cifra supone el 43% del presupuesto, lo que supone que dejaron sin invertir en la provincia casi 20 millones, según denuncia.

Antonio Ameijide afirma que José Tomé, el PSOE y el BNG "no gestionan correctamente” el dinero de la Diputación que “en lugar de suponer una mejora en el día a día de los lucenses vemos que no se invierten adecuadamente en materias que se reclaman a diario como el arreglo de las carreteras provinciales o la apertura de las residencias comprometidas”.

Desfase entre los ingresos y los gastos

El gobierno provincial debe tener "más esmero" en sus cuentas ya que hay un desfase entre ingresos y gastos de 586.694,86€, ya que ingresaron 108.985.007,56 euros pero gastaron 109.571.702,42, algo que de momento puede mantenerse porque "tiran de remanentes de años anteriores pero que no se puede sostener en el tiempo porque no siempre va a haber remanentes de los que echar mano".

En lo referente al mantenimiento de carreteras, PSOE y BNG solo ejecutaron el 77,94% del presupuesto, mientras que en residencias, los populares dicen que el bipartito solo invirtió el 9,54% del presupuesto provincial.

El portavoz popular explica que en la Cuenta General de 2023 también se refleja que únicamente se atendieron el 55% de las peticiones de solicitud de plazas en residencias, mientras siguen pendientes las de Becerreá, Folgoso do Courel, Portomarín, Ferreira de Pantón, Guitiriz, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Cervantes y Ourol.

El bipartito dice que los populares no saben interpretar las cuentas

Desde el gobierno provincial lamentan, sin embargo, que el PP "non sepa interpretar as contas", porque, según defienden "os órganos de control das contas públicas sinalan que a Deputación de Lugo é unha das administracións que máis orzamento executa do Estado".

El gobierno de Tomé destaca así su modelo de gestión y defienden las inversiones que se han producido a lo largo de este mandato en materia de carreteras, "a red máis extensa do Estado, con máis de 4.100 quilómetros".