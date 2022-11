El PP critica a Tomé "por non facer o seu labor" como responsable de Vías e Obras

El PP de la provincia de Lugo criticó al presidente de la Diputación, José Tomé, por "non facer o seu labor de control como responsable de Vías e Obras". El portavoz popular, Javier Castiñeira, realizó estas declaraciones en el contexto de las sanciones a las concesionarias de los desbroces por parte de la institución provincial.

"A tempada de desbroce foi un absoluto fracaso, se non se fixeron os traballos é necesario sancionar, pero non podemos chegar a este límite", indicó Castiñeira. "Levamos meses dicindo que non se están facendo os desbroces segundo os tempos programados, e os responsables da Deputación nada fixeron", añadió.