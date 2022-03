El PP pide un suplemento al plan único ante la subida de la energía para los concellos

El portavoz del grupo provincial del PP, Javier Castiñeira, acompañado por varios diputados provinciales, anunció que presentará en el próximo pleno de la Diputación dos mociones para exigir medidas dirigidas a paliar la crisis energética, "que afecta de maneira moi grave aos concellos, ás empresas e aos autónomos". Castiñeira demandará financiación complementaria al plan único "para solucionar os serios problemas que teñen os concellos para pagar algúns dos servizos que prestan polo alto custo da enerxía e dos materiais de construcción".

El político popular recordó que el PP ya le reclamó al gobierno provincial en diciembre que incrementase el plan único de modo que pasase de los 21,5 a 25 millones, "a vista da perda do poder adquisitivo que se empezaba a ter e que hoxe reflíctese nunha inflación do 7,6%".

"Viamos que os concellos ían perder poder adquisitivo, como así sucedeu. A realidade nos dá a razón. Resulta evidente que é necesario un fondo suplementario, con 3,5 millóns de euros, que complementarían o plan único", explicó Castiñeira. El político popular abogó por mantener "o criterio de reparto obxectivo do plan único, pero estes fondos irían destinados directamente a paliar a crise enerxética que sofren os concellos".

AYUDAS DIRECTAS. El PP plantea en otra moción un plan de ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis. "Vemos como o sector do transporte, o agrogandeiro e o do mar están reclamando axudas. Vémolo na costa e na capital da provincia. A Deputación non pode permanecer impasible como o está a facer", indicó Castiñeira. Los populares pedirán al gobierno que preside el socialista José Tomé "que busque recursos para axudar ás empresas e aos autónomos da provincia que o pasan mal polos altos custos da enerxía, como fan outras deputacións".

El PP no admitirá que el gobierno provincial "saia con disculpas de mal pagador, como fixo en días pasados a deputada García Porto, preguntándose de onde van sacar os cartos". Si el presupuesto de la Diputación subió un 8% "non entendemos por que non suben tamén un 8% como mínimo as axudas a sectores en dificultades", dijo Castiñeira.

Si Tomé y su equipo alegan problemas de financiación, Castiñeira les recomienda que le pregunten a Darío Campos, anterior presidente socialista de la Diputación, "que cando o PP llo esixiu, buscou fondos para o plan único e para un plan de estradas con 15 millóns de euros".