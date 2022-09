El PP pide que la subida en el presupuesto de la Diputación se destine al pago de servicios básicos de los concellos

Los diputados provinciales del PP pidieron este jueves por escrito participar en la confección de los presupuestos de la Diputación para 2023 para garantizar un reparto objetivo en un año en el que la institución contará "con máis fondos que nunca", según indicó el portavoz popular, Javier Castiñeira.

El incremento del 5% en la participación de los tributos del estado elevará las cuentas de la entidad hasta los 104 millones, 4 más que en el actual ejercicio. Desde el Partido Popular entienden que este incremento debe destinarse a los ayuntamientos, "que precisan axuda para facer fronte á subida dos custos en servizos básicos, que non presta a Deputación", debido a la inflación y a la subida del precio de la electricidad y de los carburantes.

Castiñeira señaló que el plan económico para el próximo año en muy importante. "Por un lado, porque son os orzamentos da transición. Remata un mandato e comeza outro novo, no que probablemente haxa un cambio de goberno e, polo tanto, haberá dos executivos que terán que xestionar estos fondos. Por eso queremos participar activamente, pero tamén pola importancia do momento. Os concellos, especialmente os máis pequenos, precisan a axuda da Deputación porque se ben moi afectados polo alto custo da energía. Falamos por exemplo do alumeado público, do sanemento, da potabilización e da recollida de lixo".