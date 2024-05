El PP pide "maior ambición" a la Diputación de Lugo en la venta de parcelas industriales

El portavoz del PP en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide, le exige al bipartito del gobierno provincial "maior ambición" en su política industrial y en la venta de parcelas de polígonos cuya titularidad recae en la propia Diputación.

"É preciso bonificar os prezos, incluso vender por debaixo do custo, xa que a Deputación non está para facer negocio, senón para favorecer o asentamento empresarial e axudar a que a economía medre", incidió el popular, quien aplaude la venta de dos parcelas en los parques empresariales de Friol y Chantada, pese a que no las considera "un éxito de xestión", y ve la bonificación del 30% aprobada para el polígono de Cospeito como algo insuficiente. La compara así con el descuento del 50% que "a Xunta de Galicia bonifica directamente na venda das parcelas no polígono das Gándaras".

Antonio Ameijide recuerda hai "130 parcelas pendentes de venda" por parte de la Diputación

Ameijide recuerda además que la Diputación tiene "130 parcelas pendentes de venda" e invita a reflexionar sobre por qué "quen quere iniciar un proxecto empresarial elixe municipios con alcaldes do Partido Popular", mientras que "o polígono de Castroverde, municipio cun alcalde do PSOE, está rematado desde hai anos e a venda das parcelas é moi complicada".