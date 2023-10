El PP de Lugo recurre a la valedora por las "trabas" para entrar en dependencias provinciales

Los 12 diputados provinciales del PP de Lugo han presentado este lunes un escrito dirigido a la valedora do Pobo para denunciar las "trabas" que denuncian que interpone el presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, a la actividad de su partido.

En el documento, firmado por todos los diputados provinciales de la formación, el PP lucense acusa a Tomé de prohibir el acceso de los miembros de su partido a dependencias públicas como el Fogar de Santa María, sede de la recaudación de la institución, entre otros servicios.

El portavoz del PP en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide, ha solicitado a la valedora do Pobo "que le pare los pies" a José Tomé. "No puede ser que los diputados del PP en la Diputación Provincial no tengamos derecho de acceso o tengamos que pedir permiso por escrito al presidente para acceder a dependencias públicas de la Diputación Provincial", se quejó.

Por ello, demandó que el presidente provincial se dé cuenta de que "tan diputado es él como el resto de los 25". "No puede ser que un diputado provincial tenga que pedirle permiso o patente de corso al presidente de la Diputación para poder entrar en instalaciones públicas de libre acceso para cualquier ciudadano. Esto es más propio del absolutismo", denunció.

El Grupo Provincial Popular, que ya había denunciado con anterioridad "vetos de acceso" por parte del presidente a las instalaciones provinciales, decidió dar un paso más en su reclamación elevando la queja al alto comisionado del Parlamento gallego.

ATAQUES A SÁNCHEZ. Por otra parte, en otro acto con motivo del Día de la Policía, en el que participaron diputados y senadores del PP, Francisco Conde criticó la "visión de Estado" de Pedro Sánchez, a quien acusó de trabajar para "enfrentar a los territorios".

"No podemos apoyar medidas como la amnistía o el referéndum, ni tampoco que puedan compensar a Cataluña con 450.000 millones de euros a costa de otros territorios como Galicia", proclamó en su intervención Francisco Conde, quien se quejó de que mientras, "siguen pendientes" infraestructuras como la autovía Santiago-Lugo A-54, la Alta Velocidad o el viaducto de Pedrafita.