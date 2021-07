El PP sobre el presidente provincial Tomé: "Nunca se hizo tan poco con tanto dinero"

El grupo provincial del PP en la Diputación de Lugo ha hecho balance de los dos años, en el ecuador del mandato, que lleva el socialista José Tomé al frente de esta institución para afirmar que "nunca se hizo tan poco con tanto dinero".

Hasta siete de los 12 diputados provinciales acompañaron al portavoz popular, Javier Castiñeira, en la valoración que realizaban a las puertas del Pazo Provincial en la Plaza de San Marcos.

"Estamos ante una situación que ya vino dada en su día por la que es la vicepresidenta (la nacionalista Maite Ferreiro), que decía que el BNG iba a luchar para vaciar de contenido las diputaciones y lo consiguió", ha sostenido Castiñeira. "En estos dos años esa es la verdadera intención y nunca se hizo tan poco con tanto dinero, especialmente en un momento tan complejo como es la crisis sanitaria y económica", ha abundado.

Además, ha acusado al gobierno provincial de ser "caro", y a renglón seguido de ser "lento, continuista, sectario y con falta al diálogo". "Este es el gobierno más caro de la historia y, además, hay un caso muy significativo y es que el BNG tiene más asesores en la diputación de Lugo que alcaldes (cuatro alcaldías; Barreiros, Muras, A Pobra do Brollón y Ribadeo)", ha señalado.

El ex alcalde de Foz también ha señalado que el gobierno de Tomé ante la Covid, "no respondió activamente con medidas para la crisis sanitaria y no llegó la respuesta económica, que negó las ayudas al tejido productivo y que sacó un plan Impulsa cero", ha sentenciado.

Castiñeira, a su vez, ha acusado al ejecutivo provincial de ser "sectario con los ayuntamientos gobernados por el PP, que tuvieron que venir a reclamar igualdad para todos los ayuntamientos".

"GESTIÓN PENOSA". El adjetivo de "sectario" también le ha servido para aplicarlo "con los veterinarios de la provincia, puesto que para ocupar un cargo de veterinario en la Diputación parece que hay que ser ex cargo socialista, y así Daniel Piñeiro (ex concejal en Lugo por el PSOE) ya es funcionario interino de la Diputación, por seis meses o un máximo de doce meses, o su compañera Sonia Verdes (ex parlamentaria autonómica del PSdeG) que ahora ya es directora sustituyendo a otro cargo socialista", ha criticado.

Finalmente, Javier Castiñeira ha lamentado que, igualmente, "la gestión de las carreteras provinciales está siendo penosa, con los vecinos que piden un cambio de modelo, negándose un Plan de Carreteras que lleva pidiendo el Partido Popular" desde hace tiempo.