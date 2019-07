El PP lucense alerta del "serio perigo" que corren las residencias con José Tomé

El grupo provincial del Partido Popular lamentó el viernes, a través de una nota de prensa, "a pouca altura política" del nuevo presidente de la Diputación, José Tomé Roca, al anunciar que no construiría más residencias de mayores de la red provincial. Para los populares, estas manifestaciones ponen de relieve que estos centros "están en perigo hoxe máis que nunca".

Los populares también dicen que el nuevo presidente provincial "desacredita" a sus antecesores al no querer continuar con la construcción de estos centros, que definen como "o proxecto estrela do besteirismo" y que, recuerdan, fue otra de las apuestas de Darío Campos durante su mandato, hasta el punto de "anunciar novas infraestruturas en alomenos outros sete concellos antes das municipais", concretamente los de Cervantes, Folgoso do Courel, A Proba do Brollón, Portomarín y Ourol.

Además, los populares también recuerdan que el anuncio pone en peligro las residencias de Pantón, para la que se anunció una partida de medio millón de euros en los presupuestos de 2019, y la de A Pontenova, para la que ya se han aprobado la adquisición de los terrenos donde se levantará el edificio. Según el PP, las declaraciones de Tomé "fan saltar todas as alarmas" y alerta sobre las posibles consecuencias que esta decisión podrá tener sobre los puestos de laborales que fueron creados para trabajar en ellos.

Los integrantes del grupo provincial popular, cuya portavoz será previsiblemente Elena Candia, también mostraron su sorpresa por el hecho de que Tomé anunciase públicamente que dedicará dos días de la semana a sus obligaciones como alcalde de Monforte y tres a la Diputación. Para los populares, esto significa que será un presidente de "xornada reducida" y un "alcalde ausente".

REACCIÓN. La contestación de los populares se produce como contestación a la entrevista que este medio publicaba el viernes a José Tomé nada más tomar posesión de su cargo. En ella, el nuevo presidente de los lucenses rechazaba continuar ampliando la red provincial de centros de mayores "por tratarse dunha competencia da Xunta".