El PP dice que los requisitos del plan único no permiten conceder ayudas a empresas

El grupo provincial del PP considera que las condiciones del plan único promovido por la Diputación de Lugo "non permiten aos concellos o seu uso para conceder axudas ás empresas e ao resto do tecido produtivo".

"O goberno provincial crea, intencionada e interesadamente, confusión nas empresas sobre a utilización dos cartos do plan único", afirma el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Javier Castiñeira, a la vista de las numerosas consultas que reciben los diputados de su grupo.

Ante esta situación, el PP insiste en reclamar al gobierno provincial, que preside el socialista José Tomé, el diseño y aplicación de medidas para la reactivación económica de la provincia, consistentes en el apoyo directo a las empresas, los autónomos y el comercio. Castiñeira propone que se utilice con esta finalidad parte de los 60 millones de remanentes que tiene la Diputación.

Castiñeira entiende que el mandatario provincial "está empeñado en confundir aos lucenses, e sinaladamente ás empresas e autónomos, coa súa propanganda do plan único". El portavoz popular aclara que, entre los fines a los que pueden dedicar los ayuntamientos los fondos provenientes del mismo "non figura o apoio ás empresas. Isto ten que quedar claro, porque do contrario xéranse falsas e perigrosas expectativas, aboadas polo PSOE cun interese claramente partidista".

Desde el PP aseguran que el plan único de este año "é practicamente o mesmo" que el diseñado por el anterior presidente de la Diputación, Darío Campos, incluso en su cuantía. "No PP intentamos que o goberno provincial incrementara en 700.000 euros o seu presuposto total, pero PSOE e BNG impedírono. Coa crise sanitaria, as circunstancias non son as mesmas e o plan é claramente insuficiente", dice Castiñeira.

Por esta razón, el portavoz provincial del PP considera necesaria una modificación del presupuesto de la Diputación para utilizar parte de ese remanente de 60 millones con el fin de dinamizar el tejido productivo.