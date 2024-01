El PP denuncia que el Gobierno tiene paralizadas la A-54 y la A-56

El PP lucense lamenta que el Gobierno del PSOE, con el apoyo del BNG, nos "mantén illados" con autovías paralizadas desde hace mucho tiempo, como la A-54 y la A-56, que comunican Lugo con Santiago y Ourense.

Integrantes de la candidatura del PP a las autonómicas, acompañados por senadores y diputados del Partido Popular, condenaron "os continuos retrasos na finalización da A-54" y "a falta de vontade política y de aposta real pola A-56". Añaden que "nin siquera manteñen en bo estado a N-540 que constitúe a principal vía de comunicación" por el suroeste de la provincia con Ourense y se encuentra "nun estado tercermundista".

El PP lucense explica que "a falta de avances é o que se desprende das respostas do Goberno ás preguntas dos senadores" sobre las previsiones para la puesta en funcionamiento de estas autovías. En relación a la A-54, "non foi capaz de dicir unha data para a súa posta en funcionamento e os lucenses seguiremos sen saber cando disporemos desta autovía con Santiago". En el caso de la A-56, entre Lugo e Ourense, "o mesmo: non hai ningún tipo de previsión", aseguran.

Los populares lamentaron que la visita de Pedro Sánchez a Lugo el pasado sábado no supuso un mensaje sobre este asunto. La número 1 de la candidatura del PP lucense, Elena Candia, fue muy crítica con el presidente del Gobierno. "Non dixo absolutamente nada das infraestruturas viarias que se atopan nun estado lamentable que poñen en perigo ás persoas que a diario discorremos por elas", señaló.

Los representantes del PP visitaron las instalaciones de la planta de fabricación de astillas para calefacción de la asociación Prodeme, en Monforte, donde subrayaron que "é posible que a innovación industrial vaia da man da integración social", por lo que quieren "seguir traballando de forma transversal polo desenvolvemento da nosa provincia".