El PP denuncia que la Diputación aprobó 900.000 euros solo para concellos afines

El portavoz del grupo provincial del PP, Antonio Ameijide, denuncia que en el primer trimestre de 2024, el gobierno bipartito de la Diputación aprobó cerca de 900.000 euros para convenios con ayuntamientos gobernados por PSOE y BNG.

Ameijide condena así lo que, a su juicio, es una muestra de "o sectarismo e a insolidariedade" del gobierno provincial, que "parece esquecer que unha das principais funcións da Deputación é a cooperación cos concellos máis pequenos".

Según explica Ameijide, en lo que va de año la junta de gobierno de la Diputación aprobó dos convenios con concellos gobernados por el PSOE (Pol y Xermade) y uno del BNG (A Pobra do Brollón) que suman en su conjunto un total de 244.920 euros. Además, según señalan los populares, el presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, autorizó vía decreto otros convenios con tres ayuntamientos gobernados por el PSOE —A Fonsagrada, Ourol y Monforte— y otro del BNG —Samos— que suman otros 620.894 euros.

Ante esta situación, Ameijide insiste en que PSOE y BNG "continúan a empregar a Deputación de Lugo como a súa chequeira particular" e incide en que el actual gobierno provincial "segue instalado no seu municipalismo de amiguetes, marxinando a máis da metade dos concellos da provincia, soamente porque o seus veciños elixiron un alcalde do PP".