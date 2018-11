El PP se declara "abierto" a negociar los presupuestos de la Diputación de Lugo

La portavoz del PP en la Diputación de Lugo, Elena Candia, ha asegurado que su grupo está "abierto" a negociar los presupuestos provinciales, cuyo borrador presentaba este martes el presidente, Darío Campos, que ascienden a más de 88 millones de euros y que se llevarán al pleno del próximo 27 de noviembre. Así, Candia ha subrayado que su grupo, mayoritario con doce diputados frente a diez del PSOE, dos del BNG y uno no adscrito; "siempre" ha estado "abierto" a negociar.

"La provincia no puede pagar un precio tan caro como impedir que tenga unos presupuestos, aunque en los últimos tres años se ha trasladado la responsabilidad de gobernar a los ayuntamientos", ha dicho. Así, y aún criticando que "la Diputación no tiene propuesta para esta provincia", ha destacado que no puede "paralizarse la obra pública" o "cerrar las asociaciones con todo el tejido social que depende de subvenciones nominativas".

Otro aspecto que ha censurado es que las cuentas se las hayan entregado en la mañana de este miércoles. "Si nosotros hubiéramos tenido el documento completo la semana pasada, hoy tendríamos un pronunciamiento claro", ha dicho Candia.

"Nuestro posicionamiento dice lo que ve con mayor claridad, que en este momento la residencia de Castroverde no tiene garantizada su gestión y estamos incumpliendo un acuerdo plenario, sin entrar con los incumplimientos de los acuerdos de Suplusa", ha apuntado.

Es la residencia de Castroverde el principal escollo para dar el visto bueno a estos presupuestos, ya que los populares reclaman que su gestión "aparezca reflejada" en las cuentas, para obtener el visto bueno del grupo popular.