El PP critica el proceso para sustituir veterinarios en la Diputación

El grupo provincial del PP expresó su desconfianza en el proceso de selección para la sustitución de veterinarios de la Diputación, un proceso en el que los dos primeros de la lista son dos conocidos socialistas que ocuparon cargos públicos, como Sonia Verdes —exdiputada en el Parlamento Galego, donde coincidió con el actual presidente, José Tomé— y José Daniel Piñeiro, exconcejal de Medio Ambiente de Lugo.

Desde el gobierno provincial desmintieron estas acusaciones y aclararon que el proceso selectivo se realizó con "a máxima transparencia" y de forma paralela a otros dos para la contratación temporal de personal administrativo y de un ingeniero técnico agrícola.

El portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira, considera que en este proceso se echó en falta "transparencia e exemplaridade por parte do goberno provincial, polo que resulta pouco ético".

Castiñeira, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el viceportavoz popular en la Diputación, José Antonio García, y por el diputado Óscar Poy, destacó que el proceso se aprobó el mismo día en que se declaró la emergencia sanitaria en Galicia, y un día antes que se decretase el estado de alarma, para publicarse el 6 de abril.

El Partido Popular apunta que en esta convocatoria "cando menos se aliñean todos os astros e as conicidencias de forma inquietante a favor destes dous socialistas, que sacaron as mellores notas no teórico e no práctico e foron os mellores na entrevista persoal, duplicando a puntuación do terceiro".

Los populares también indican que en el tribunal estuvo, entre otros, el director de la granja Gayoso Castro, que fue alcalde socialista de Triacastela.



RESPUESTA. Desde el gobierno provincial precisan que la convocatoria de estos procesos "tivo unha maior publicidade, debido á declaración do primeiro estado de alarma". La convocatoria de plazas se publicó dos veces, la primera en la web provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia y la segunda en la web de la Diputación, el 16 de junio, una vez finalizado el estado de alarma. Fue a partir de ese momento cuando se abrió el plazo de diez días naturales para la presentación de solicitudes.

El gobierno provincial exige al PP que "rectifique públicamente as súas falsidades", a la vez que recuerda que la correción de las pruebas de selección se hace siempre bajo "anonimato". Además, el PSOE provincial aclara que en los tribunales de valoración forman parte, por regla general, los jefes de servicio del área correspondiente, siguiendo el principio de especialización, y el director de la granja Gayoso Castro "é xefe de servizo e veterinario".