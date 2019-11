PP y BNG atacan a Adif por bloquear la conexión del puerto seco con la N-120

El puerto seco ha vuelto a ser protagonista en Monforte, pero no porque en él se desarrolle alguna actividad, si no por todo lo contrario. Adif anunció la paralización del proyecto que debía conectar esta plataforma con la carretera N-120 y la decisión ha provocado la respuesta del PP y el BNG, que culpan tanto al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias como al Gobierno central, del PSOE, de bloquear un plan atascado desde hace años.

Los populares afirman que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "só sabe poñer impedimentos e atrancos para que a Xunta non avance cos seus proxectos". Por su parte, los nacionalistas tildaron la situación de «surrealista» y afirman que las iniciativas para impulsar el puerto seco son "promesas incumpridas do PP e do PSOE», así como una «falta de planificación da Xunta e Fomento".

PROYECTO HERMANOS. Este nuevo conflicto político reabre también el debate acerca del estado en el que se encuentra el establecimiento de Monforte como conexión natural de Galicia y el norte de Portugal con el resto de España para el transporte de mercancías por ferrocarril. Este plan va de la mano del puerto seco, una plataforma logística diseñada para repartir los productos y decidir si continuarán su trayecto por carretera o en tren.

El desarrollo del proyecto lleva tiempo estancado y ninguna administración ha sido capaz de agilizarlo. El último frenazo tiene que ver con un paso a nivel sin barreras a cien metros de la carretera que uniría el puerto seco y la N-120. Adif exige a la Xunta que lo elimine. El conflicto entre el administrador y el Gobierno gallego está servido. La Consellería de Infraestruturas afirma que la supresión del paso a nivel no es de su competencia y añade que esta acción supondría iniciar un nuevo proyecto complejo, costoso y de dudosa funcionalidad.



INVERSIÓN. El PP asegura que la inversión de la Xunta en el puerto seco ronda ya los 20 millones de euros, de los cuales 13 se corresponderían con la urbanización de los terrenos y cinco con el acondicionamiento de los accesos. Los populares dicen que es una infraestructura "estratéxica" que atraería nuevas empresas a Monforte.

La formación conservadora menciona incluso ventajas para el tráfico por el centro de Monforte. "As actividades relacionadas coa intermodalidade concentraríanse nun único espazo e evitaríase o paso de vehículos pesados polo núcleo urbán", apunta el PP.

El BNG habla de "despilfarro" y afirma que las oportunidades para la comarca "afástanse por intereses partidistas". Los nacionalistas coinciden al precisar que el puerto seco es clave para "revitalizar a actividade ferroviaria".

Sea como sea, la unión del puerto seco con la N-120 sufrirá un nuevo retraso. El proyecto, presupuestado en unos seis millones de euros, tuvo que adaptarse en su día a la futura autovía A-76, que conectará Ponferrada y Ourense.