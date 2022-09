El PP avisa a Tomé que rechazará un presupuesto que no tenga en cuenta el IPC

El PP advierte a José Tomé que no apoyará "un orzamento da Deputación que non teña en consideración o IPC", porque no quiere que Lugo sea "a provincia de 'Lo que el viento se llevó' -una de las películas favoritas del presidente provincial, tal y como indicó en una reciente entrevista en este diario- pola marcha de empresas".

"Non queremos que as nosas industrias desaparezan pola política enerxética do Estado, non queremos que as estradas estean no estado no que están hoxe; queremos ter unha autovía na Mariña, otra no sur da provincia e mellorar os prazos da autovía Lugo-Santiago", recalcó el portavoz popular, Javier Castiñeira.

"Na provincia de Lo que el viento se llevó do señor Tomé, as estradas provinciais son unha dificultade para toda a xente que vive no rural. Non quere recoñecer que a súa política de estradas fracasou; non queremos unha provincia que se identifique co título 'Lo que el viento se llevó' pola conxelación do Plan Único, porque todos eses pequenos concellos que esperaban máis cooperación en tempos de crise o único que viron foi a conxelación do importe dese programa”, añadió.

Castiñeira subrayó que lo primero que se debe hacer es "combatir a inflación que está prexudicando ás nosas familias, aos nosos veciños, que teñen dificultades coa cesta da compra”.