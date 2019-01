Serrano ve una "pallasada" la petición de cambiar el nombre a la calle Fraga

"¡Se a lei me obligara a quitarlle a Fraga a rúa por ser ministro do franquismo, que este individuo teña por seguridade que saco a placa para poñer unha de Manuel Fraga, presidente da Xunta e poñente dunha Constitución que permite que xente coma el se dedique a estas pallasadas en lugar de atender ao seu cargo de senador". Así de contundente se mostró el alcalde de Portomarín Juan Serrano ante la solicitud de cambio de nombre enviada por Carles Mulet, senador por Compromís, a todos los municipios españoles -entre los que se encuentran Portomarín y Paradela- con una vía dedicada al fallecido político vilalbés.

Serrano fue tajante: "Ninguén me vai dicir a min o que teño que facer no meu pobo", y criticó lo que, a su entender, es un doble rasero por parte de "esta xente". "Resulta que queres derrogar a prisión permanente revisable porque unha persoa que viola e mata pode redimirse. E despois alguén sobre o cal non hai ningunha demostración nin de que roubara nin de que cometera delitos de sangue, e que foi refrendado unha e outra vez polos votos democráticos da xente, hai que condenalo eternamente. Pero que país é este?", se preguntó el regidor.

MUY CRÍTICO. El alcalde de Portomarín, además, puso en duda los "méritos" del senador Carles Mulet. "Eu imprimín na Wikipedia a súa biografía e saiume unha páxina. Entre as cuestións destacadas, que falou en lingua leonesa no Senado. El é senador por designación autonómica, é dicir, non foi votado. Eu non quero encasillar a ninguén, pero vin a este tipo e os méritos que fixo para ser senador e danme ganas de chorar. Poderá estar de concelleiro no seu pobo, igual que eu estou de alcalde no meu e non darei para máis. Pero senador? Haberá que machacarse e ter unha formación", afirmó Serrano.

"Despois imprimín a traxectoria de Fraga e saíronme 16 páxinas. Un dos pais da Constitución. Que ao mellor hai que reformar ou adaptar, non digo que non. Pero a Constitución permite a estes "perroflautas" ter xa non liberdades, senon libertinaxes nas que se amparan para dicir que este país non é democrático. Eu quiteille o nome da rúa a Franco e púxenlle Compostela. Pero ata aí. Chega un momento no que a estupidez hai que cortala de raíz", añadió el regidor de Portomarín.

"De todos os xeitos, eu son un demócrata e pregunteilles aos veciños e dixéronme que nin tocalo", comentó Serrano, quien recordó que Fraga "apostou por Portomarín, preocupándose polo seu benestar e riqueza".

El otro municipio lucense con una calle dedicada a Manuel Fraga es Paradela. Su alcalde, José Manuel Mato, fue menos expresivo que Serrano, aunque explicó que tampoco iba a modificar el callejero. "Nós respectamos o que fixeron os nosos antecesores. Non sei en que ano exacto se lle puxo o nome de Manuel Fraga, pero para min está ben dado", comentó Mato.

"Se se chega ao absurdo dos absurdos e unha lei obriga a cambiar o nome haberá que cumprila, pero hai leis que tamén se poden impugnar", concluyó.