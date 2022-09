Los populares piden a Tomé que renueve el convenio con la Xunta para mantener los GES

Los populares de la provincia de Lugo solicitaron ayer al presidente de la Diputación, José Tomém, que renovase el convenio del organismo provincial con la Xunta para mantener los Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES), con el incremento económico preciso para «garantir o mellor servizo aos lucenses».

Así lo indicó el portavoz popular, Javier Castiñeira, que destacó que los GES «son un dos servizos máis recoñecidos polos veciños pola súa inmediatez».

Castiñeira confirmó que su partido llevará una moción al próximo pleno provincial para realizar esta intancia al gobierno. «A Xunta xa dispuxo fondos, que pasan de once millóns de euros entre o 2019 ao 2021l, ata o 40 a partir deste ano. As deputacións de Lugo e A Coruña non tiveron a mesma implicación. Si a tivo a Deputación de Ourense, que cooperará, como corresponde a estos organismo provinciales, con los concellos, especialmente con protección civil, xa que se trata dunha competencia local en municipios de menos de 20.000 habitantes», indicó Castiñeira.

Los populares recordaron que en la provincia de Lugo hay varios GES en el rural que «precisan mellores condicións e unha maior seguridade á hora de atender as emerxencias», comentó. «Queremos que se asine o convenio coa Xunta, porque non queremos xogar coas emerxencias», comentó el portavoz popular.