A ponte da matanza pervive. O rito do sacrificio doméstico de porcos concéntrase nestas datas simbólicas, aínda que perdeu puxanza por mor da pandemia. "Sempre foron días de festa rachada, algo que se perdeu este ano porque só estamos os da casa e con máscaras", di Luisa Fernández, veciña da Montaña. Outros anos reuníanse unhas 30 persoas, entre familiares e veciños, pero nesta ocasión foron cinco, un número imprescindible para sacrificar catro porcos. Parentes residentes en Barcelona non puideron acudir.

"Ademais de traballar, a xente do lugar xuntábase a xantar e cear", asegura Luisa. Os veciños da parroquia organizan as matanzas en sucesivas fins de semana para axudarse mutuamente, así que o que era unha necesidade para proverse de carne todo o ano, converteuse nunha agardada celebración nas aldeas aproveitando a chegada do frío.

Luisa explica que a pasada ponte do 6 ao 8 resulta ideal, porque se adapta a un proceso que require de catro días. O primeiro mátase e sángrase o animal, o segundo faise o despece, o terceiro prepárase a zorza e pícase a costela e o cuarto embuten, atanan e colgan os chourizos que despois se afumarán na lareira. "Para facer os chourizos é bo contar con seis persoas, dúas para dúas varas, dúas para embutir e dúas para atar, un oficio que aprendemos desde a infancia", sinala Fernández.

O peche perimetral demorou sacrificios ata o Nadal. Nunha zona con gran tradición, como A Fonsagrada, notouse "a prohibición de ir de Asturias e Galicia", explica José Luis Pérez González, xefe da sala de corte de caza, que funciona como laboratorio para a análise obrigatoria de vísceras coa que detectar triquinose. "Moita xente non sabe que ten que vir aquí traer as mostras. Cando llo digo tomando un café, sorpréndense", agrega Pérez.

Tamén se sente o peche de Lugo capital. "Na miña aldea, sempre había catro ou cinco matanzas na ponte e nesta só tivemos unha", di un veciño do Corgo.

O envellecemento da poboación, xunto coas restricións de mobilidade, reduciron a man de obra nova nas aldeas, o cal obriga a algúns veciños a chamar a cuadrillas de tres ou catro persoas, que cobran entre 50 e 60 euros por cabeza por matar o porco.

Máis animais ao matadoiro polo temor ao covid

Varias familias chairegas optaron polo matadoiro para o sacrificio e despezamento dos porcos. Álvaro Rodríguez, de Vilarente (Abadín), asegura que "se non fora polo coronavirus non iriamos", pois ata este 2020 na súa casa reuníanse entre nove e once persoas para os labores. A experiencia "foi moi boa", recoñece, xa que "en menos dunha hora tiñamos os dous porcos partidos, todo moi limpo, cómodo e económico".



E desde Frilea, en Castro de Ribeiras de Lea, afirman que o covid supuxo un aumento importante na clientela. "O económico non é un motivo para non sacrificar nun matadoiro e o bulo de que che poden cambiar o porco xa pasou á historia", di Vitoria Eugenia Lamela, administradora da empresa.



En Sarria

O matadoiro de Sarria percibiu unha suba no sacrificio de porcos de particulares. "Houbo que cerrar datas sen atender a todos pola capacidade e as dimensións das cámaras. Notamos a demanda de xente que nunca viña ao matadoiro", dixo a edil Geni Valcárcel.