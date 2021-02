"A política rural non se fai por Google Maps, cómpre coñecer o terreo"

A LUCENSE Verónica Marcos é a nova presidenta da Federación Galega de Mulleres Rurais (Fademur), en substitución de Rosa Arcos. Esta veciña das Nogais, que leva 15 anos nesta organización, xa era secretaria da anterior directiva e, ao referirse aos obxectivos desta nova etapa, Marcos aposta polo continuísmo na xestión. "Seguiremos loitando pola igualdade e a visibilización do traballo da muller no campo. A nosa razón de ser é apoiar ás agricultoras e ás gandeiras, que forman parte de dous sectores que son o motor da economía rural galega", asegura.

Por que razóns esixe Fademur que se priorice o acceso feminino á titularidade na lei de recuperación de terras que debate o Parlamento galego?

A mellora das oportunidades socioeconómicas das mulleres no mundo rural é imprescindible para a súa modernización. Por iso reivindicamos que o texto legal priorice a titularidade das mulleres e, en especial, das que sufriron violencia de xénero. Demandamos unha norma que sexa efectiva, que non se converta en papel mollado. Confiamos en que se aprobe por consenso para que non chegue outro goberno e a cambie. En Galicia hai 600.000 hectáreas de terra abandonada que hai que poñer a producir. Tamén insistimos na necesidade de que se desenvolva de forma efectiva a normativa sobre titularidade compartida, que é fácil de tramitar e puntúa en todas as convocatorias de axudas, pero en Galicia só hai 26 sociedades de titularidade compartida.

Tampouco saen ben paradas as mulleres nas estatísticas das subvencións da Política Agraria Común (PAC).

A metade dos perceptores da PAC en Galicia son mulleres, pero os ingresos das titulares das explotacións son un 40% inferiores aos dos homes. As explotacións que figuran con propietarios masculinos teñen unha extensión media de 14 hectáreas, fronte á extensión media de seis hectáreas cando a aparece como dona unha muller. O traballo da muller rural non está valorado, nin cuantificado desde o punto de vista económico. Tampouco axuda o feito de que o Instituto Galego de Estatística (Ige) e a Consellería de Medio Rural non desagreguen por sexos os seus datos sobre o sector primario.

Ademais de igualdade, en Fademur reivindican a equidade. Por que fan fincapé neste concepto?

Ese termo une a esixencia de igualdade de xénero e a igualdade de oportunidades, relacionadas coas condicións do territorio. É necesario potenciar servizos no medio rural se queremos frear o despoboamento e é algo que vimos durante a pandemia. Estabamos mellor na aldea, pero tiñamos dificultades para cubrir determinadas necesidades. Hai áreas con mala cobertura de internet para o teletraballo ou para a educación virtual, por non falar da supresión de prazas sanitarias de atención primaria en pequenos municipios.

"Os proxectos das emprendedoras rurais adoitan ter continuidade, é raro que desapareza algún"

Dá a impresión de que a crise provocada pola pandemia pódese converter nunha oportunidade para o mundo rural.

No confinamento do primeiro estado de alarma, reafirmeime na miña intención de seguir vivindo nas Nogais, aínda que teña o traballo en Lugo. Esta crise fixo que moita xente volvese a vista cara o campo, á producción sostible e aos mercados de proximidade, pero vivir no rural non é fácil. Reverter o abandono é unha necesidade, pero non son optimista. Os censos evidencian un envellecemento progresivo, fan falta homes e mulleres que coiden o territorio. Unha política baseada en apagar lumes non garante unha xestión eficaz, o importante é buscar fórmulas que permitan a supervivencia da agricultura e da gandería neses lugares. As políticas rurais non se poden deseñar por Google Maps, cómpre coñecer o terreo. Sen ir máis lonxe, a páxina web de contratación da Xunta indica que os roteiros de transporte escolar calcúlanse con esa aplicación de Google, cando os tempos do percorrido nun concello de montaña dependen da orografía desa zona.

Que iniciativas desenvolven para fomentar o emprego das mulleres rurais?

Levamos moito tempo asesorando a mulleres que emprenden proxectos e impulsando a visibilización do labor feminino no ámbito rural. Traballar, traballan todas, pero cotizar, xa cotizan menos. As empresas promovidas por mulleres adoitan ter continuidade. Teñen unha porcentaxe de éxito superior ao masculino, é raro que desapareza algunha. Cústalles máis emprender, pero cando toman a decisión seguen adiante a pesar das carencias que teñan que afrontar. Na maior parte dos casos, trátase de produtoras locais, que coñecen ben a área na que se moven e as súas potencialidades. Ademais do asesoramento, Fademur conta con plataformas, como Ruraltivity, que actúa como lanzadeira para a creación de emprego rural. Tamén acudimos coas nosas socias a mercados que se adaptan a estándares de calidade ou ben os organizamos en colaboración cos concellos.

Que tipos de proxectos adoitan acometer as novas emprendedoras?

Son moi variados, aínda que a produción ecolóxica e a artesanía teñen un peso importante. Nos últimos doce meses houbo un parón, por mor da pandemia, pero ata entón houbo unha evolución satisfactoria. Emprender no medio rural non sempre é fácil, e non só pola lentitude burocrática. Para facer calquera obra hai máis esixencias e, en moitas comarcas, hai que respectar espazos protexidos como a Rede Natura ou por estar preto dalgún lugar de interese patrimonial. Tamén te podes atopar con problemas como a falta de saneamento.