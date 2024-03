"No polígono de Teixeiro quérese pechar o ciclo medioambiental"

Javier Caínzos atribúelle á casualidade a súa aterraxe na política, primeiro na oposición, logo como parte do goberno local e finalmente como rexedor, pero o caso é que vai polo seu vixésimo terceiro ano de mandato en Curtis. Funcionario de profesión, non escatima en tempo se se trata de numerar as bondades do seu concello, que de entrada describe como "pequeno, alongado como a palma da man, con catro parroquias e coa sorte de ter dous pobos, Curtis e Teixeiro". Caínzos fala ademais deses proxectos agora reais que "parecían utopías".

Cales son eses proxectos que se vían utópicos?

Do que máis orgullosos estamos é da creación de emprego, pero tamén da eliminación dos pasos a nivel ao longo dos 16 quilómetros de vía férrea que atravesan o noso concello. Era o noso grande obxectivo cando tomamos posesión o 3 de xullo de 1999. Estabamos empeñados e podemos dicir que en 2011 se suprimiran todos.

Pero tamén no eido cultural poden presumir de logros.

Si, vimos de inaugurar a casa museo de María Antonia Dans, que vai servir como recoñecemento para ela e para todos aqueles artistas que queiran empregala para expoñer. Xunto co Centro Etnográfico do Río Mandeo, en Teixeiro, era algo que viamos moi, moi lonxe porque non é fácil conseguir 1,2 millóns de euros para un centro etnográfico dun concello de 4.200 habitantes, nin conseguir 500.000 euros para a compra e rehabilitación dunha casa museo.

Ao seu concello coñéceselle polo pasado vinculado ao tren e, no presente, polo polígono de Teixeiro.

O polígono estaba morto cando chegamos. Había un plan parcial e un compromiso do Goberno para poñer en marcha unha área industrial alí, pero levaba desde 1989 durmido, desde que pecharan a antiga Sidegasa. En 1999 collemos o proxecto, conseguimos modificar ese plan parcial, selar unha zona contaminada e levar a cabo unha área de preto de 2 millóns de metros cadrados, onde fixemos dúas fases en coordinación con Sepes. Nos últimos anos rematamos a urbanización de toda esa zona, actualmente xera 650 empregos directos e 1.500 indirectos e fixemos que fose sede de empresas pioneiras, estratéxicas e de referencia. Aí temos Bioetanol Galicia, que produce alcol; Inleit, que transforma o 17% do leite de Galicia; Greenalia, onde se transforma a biomasa en enerxía; Rodiñas, de prefabricados...

Cara a onde camiña, toda vez que a industria se dirixe ao bio?

É un parque no que se quere pechar o ciclo medioambiental. De todo o plan de iniciativas prioritarias que aprobou a Xunta, que son preto de 30, tres son no termo de Curtis. Falamos da planta de biometano que proxecta Bioetanol Galicia, onde vai transformar 100.000 toneladas de purín para crear ese gas e o resto orgánico será para abono, xerará 25 postos e ten un investimento de 12 millóns de euros; logo está unha fábrica que vai ser única en España, de proteínas vexetais, con preto de 17 millóns de euros e que está xa co movemento de terras, e a iniciativa de Greenalia con P2X, que vai producir hidrocarburo, ceras sintéticas e fuel para a aviación, cun investimento de 200 millóns .

E quedan aínda parcelas?

No de Teixeiro temos 25 parcelas en fase de comercialización: unha comercial e 24 industriais, e temos a área de Curtis, con 123.000 metros cadrados, onde está a histórica Industrias Losán e onde falta a segunda fase por urbanizar.

Que papel xoga o Concello?

Temos unha área na que collemos os promotores da man, asesorámolos e intentamos dar celeridade no eido do urbanismo.

Que pode dicir de cara ao futuro?

Estamos traballando noutro proxecto que, se conseguimos que frutifique, suporá un investimento duns 50 millóns de euros e a creación de máis de 50 postos de traballo nos próximos tres anos.

En termos xerais, que vínculo teñen con Lugo?

Hai moita xente que reside na capital lucense e traballa no noso polígono. Chégase nuns 25 minutos pola A-6, aínda que agora con máis dificultade polas fochancas.

É que a situación xeográfica de Curtis é un plus.

Temos uns enlaces marabillosos nun enclave estratéxico entre Lugo, A Coruña e Santiago, pero tamén ocorre que moitos optan por asentarse nunha cidade.

Que poden facer para revertelo?

Son fundamentais os servizos. Temos gardería, dous colexios de primaria e un instituto, creamos un programa de conciliación familiar e hai unha rede de entidades cuxas directivas fan un labor impresionante de xeito altruísta.

Tamén contan co centro penitenciario. Que relación hai?

Os centros penitenciarios en algún sitio teñen que estar e nós temos unha relación extraordinaria. Durante anos traballamos para facer unha sección na Fegamp de concellos con prisións e logramos que se recoñecese o que supón prestar servizos básicos a estas infraestruturas, libres de impostos.

Que retos quedan?

A obra prioritaria é a construción da rotonda de acceso ao polígono de Teixeiro, conveniada entre Carreteras, Sepes e o Concello, que aporta 60.000 euros para adquirir os terreos necesarios. E logo, mellorar as infraestruturas deportivas, viarias e o recinto feiral.

"A oposición desgasta máis; se non accedese ao goberno no 99 non tería seguido na política"

Desgasta a política?

Desgasta máis a oposición, porque estou seguro de que se non accedese ao goberno no 99, non estaría hoxe en política. Pero empezas a traballar, rematas un proxecto e simultaneamente estás comezando outro. Estou porque quero, non porque me obriguen, pero agora é hora de pensar que facer.

Cambiaría algo?

Teríalle dedicado máis tempo á familia. É quen máis sofre.

Que fai no tempo libre?

Fago deporte e desfruto dos compañeiros. Sigo tendo os mesmos que tiña na miña xuventude, reunímonos en xuntanzas gastronómicas ao longo do ano… Gústame xogar ao tute, fago footing e teño un miniximnasio na miña casa.

A que hora comeza o día?

Levántome ás 6.00 e chego sobre as 8.00 ao Concello.

Entre os veciños de Curtis figura Lucas Vázquez, pero de que equipo é vostede?

Eu era moi seguidor do Dépor e do Barça, pero o Barça desilusionoume por politizar así un equipo. Agora acostumo ver os partidos importantes e non perdo os do Madrid, e máis estando aí Lucas.

El é un asiduo de Curtis?

Vai habitualmente, quérelle moito ao pobo e é un rapaz que se formou nas escolas municipais. Como curiosidade, nos torneos de Nadal de fútbol sala de Lugo, el foi dous anos o gran laureado.