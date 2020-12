La Policía Autonómica denuncia a seis personas en 19 filtros en la provincia

Agentes de la Policía Autonómica realizaron durante el pasado fin de semana un total de 19 controles especiales en la provincia de Lugo -en el marco del plan de actuaciones específicas destinadas a la prevención, inspección y control del cumplimiento de las medidas derivadas del coronavirus-, en los que identificaron a 48 personas y formularon seis denuncias.

En base a este plan, la Policía Autonómica destinó diversos efectivos, entre los días 18 y 20 de este mes, a controlar que se cumplan en la provincia lucense las medidas vigentes para frenar la expansión de la pandemia. Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de Burela, Chantada, Cospeito, Friol, Lugo, Monforte de Lemos, Vilalba, Viveiro y Xove.

Según explicaron este miércoles desde el ejecutivo gallego, en toda la comunidad, los agentes del cuerpo realizaron el fin de semana controles en un total de 43 concellos, en los que llevaron a cabo 250 inspecciones y fueron identificadas 226 personas. En el transcurso de estos filtros, los agentes tramitaron 65 denuncias. "Estes dispositivos", apuntan, "enmárcanse no seo da colaboración entre as forzas e corpos de seguridade, cada unha no marco das súas competencias". Durante los operativos, los agentes controlaron que los establecimientos abiertos al público cumplieran las normas.