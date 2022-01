Las polémicas de Garzón y Fitur se cuelan en el pleno de la Diputación

La llegada del nuevo año parece que aportará pocas novedades en el desarrollo de la política provincial. Y es que a juzgar por el modo en el que se desarrolló el primer pleno de la Diputación de este 2022, las posturas de cómo los distintos grupos afrontan estas sesiones siguen estando más dirigidas a criticar e intentar desgastar al Gobierno central o al de la Xunta, según sea el caso, que a defender realmente los intereses de la provincia. Polémicas como las del ministro Garzón o Fitur centraron buena parte de los debates de este martes, cuyo argumentario, no obstante, parecía en muchos casos dictado desde cientos de kilómetros de distancia.

Y es que, aunque la ausencia en el orden del día de puntos resolutivos que pudieran tener un verdadero efecto sobre los problemas de la provincia fue criticada por los populares, las mociones que ellos presentaron tampoco ayudaron a quitar esa sensación de discurso impuesto desde Madrid.

En ese contexto se enmarca la moción presentada por el PP para pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones en las que cuestionaba la calidad de la carne que se produce en las macrogranjas.

Aunque toda la corporación coincidió al subrayar que en Galicia no existen explotaciones de este tipo y que esta autonomía apuesta por una carne de calidad, el diputado popular y alcalde de As Nogais, Jesús Núñez, explicó que ese tipo de declaraciones afectan a todo el sector y que no es propio de un ministro hablar mal de un producto que se produce en su país, "ao igual que ningún directivo dunha marca de automóbiles se lle ocorrería falar mal dos coches que el mesmo fabrica".

Pero aún así no evitó las críticas del grupo de gobierno. De este modo, el socialista Roberto Fernández le afeó que desde la calle Génova se pusiera el "foco de atención" sobre las "desafortunadas" palabras de una persona, para no hablar "dos problemas reais dos gandeiros", y la nacionalista Mónica Freire se preguntó si el debate real no sería "si o PP apoia as macrogranxas".

La polémica continuó cuando se debatió una moción de los populares sobre el turismo en la provincia

Las diferencias entre la oposición del PP y el gobierno bipartito de PSOE y BNG también se hicieron evidentes cuando tocó debatir sobre la moción de los populares para impulsar el turismo en la provincia.

El portavoz del grupo provincial del PP, Javier Castiñeira, echó leña al fuego al recordar la negativa de la Diputación a acudir a Fitur dentro del stand de Galicia, lo que, según él, fue politizar "o principal recurso turístico da provincia, como é o Camiño de Santiago". También pidió al gobierno provincial consensuar un plan estratégico de turismo para la captación de fondos Next Generation, a lo que la portavoz socialista, Pilar García Porto, le respondió que ya está en marcha, "polo que o coherente é que retire a moción", le pidió.

La nacionalista Maite Ferreiro cuestionó la política de la Xunta en materia de turismo, "que quitado o Xacobeo é cero de cero" y aún así "pretenden que vivamos exclusivamente do turismo", indicó.

SERVICIOS EN EL RURAL. Pero antes de llegar a estos puntos, el debate ya venía caldeado de atrás. A ello contribuyó una nueva petición del grupo socialista para reclamar a la Xunta financiación para las residencias de la red provincial y, sobre todo, otra moción del PSOE en apoyo a las reivindicaciones del IES de Becerreá en defensa de la calidad "do ensino rural".

La socialista Pilar García Porto explicó que la pérdida de materias optativas en asignaturas que no alcanzan un mínimo de alumnos "é o modelo de educación a dúas velocidades que quere implantar a Xunta", mientras que la nacionalista Maite Ferreiro lamentó que esa pérdida de oferta en la enseñanza en el rural suponga que muchos alumnos se vayan a estudiar fuera "co esforzo económico que supón para as familias".

Por su parte, el popular Óscar Poy consideró que todos esas críticas son "demagoxia" contra la Xunta y después de decir que en Galicia "todo o alumnado está escolarizado", García Porto le espetó que "só faltaría, aínda que habería que preguntarse se todos o están nas mesmas condicións".

Compromiso ético para poder recibir fondos europeos

Antes de iniciarse la sesión plenaria de este martes, José Tomé leyó una declaración institucional de Integridade e Compromiso Ético, consensuada previamente por la junta de portavoces de la corporación.



En esta declaración, la Diputación expresa su compromiso con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a "os máis estritos principios de integridade, obxectividade e honestidade, cunha oposición ao fraude e á corrupción en calquera das súas formas".



Se trata, en definitiva de una declaración institucional anticorrupción, que resulta imprescindible para que la entidad pueda optar a los fondos europeos de recuperación. Reforma laboral PSOE y PP votaron en contra de una moción del BNG que buscaba la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno.