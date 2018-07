El pleno de la Diputación aprueba la disolución de la fundación TIC, con el objetivo de que sus 35 trabajadores pasen a formar parte de la plantilla de la entidad provincial. La propuesta salió adelante con la abstención del PP.

La propuesta contó con el apoyo unánime de toda la corporación. El acuerdo se tomó después de que el grupo de gobierno aceptase una enmienda del PP, en la que pedía la equiparación salarial de los trabajadores y que se apruebe el reglamento de funcionamiento de este servicio, “para que traballe a favor dos intereses da provincia”.

El diputado no adscrito, Manuel Martínez, también votó a favor “deste primer paso”, pero advirtió que le preocupa la redifinición de este organismo, con el fin, de que no se convierta “nun elemento de promoción do secretario xeral”, en referencia al socialista Álvaro Santos.

Elena Candia explicó que la enmienda presentada por su grupo persigue evitar que la TIC se convierta en una “axencia de comunicación” del gobierno provincial.

Álvaro Santos, por su parte, explica que lo que se aprobó este martes es la primera parte del proceso, que es resolver el futuro de los trabajadores para poder continuar con la disolución, que deberá ser aprobada posteriormente por el patronato de la Fundación.