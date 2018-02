Los seis planes de empleo de la Diputación generaron unos 1.000 puestos de trabajo 

La Diputación de Lugo ha destacado este jueves que los seis planes de empleo puestos en marcha por el organismo provincial han generado cerca de 1.000 puestos de trabajo. Así lo ha destacado la diputada de Promoción Económica del ente provincial, Sonsoles López Izquierdo, incidiendo en que en este balance se incluye la última oferta de 188 empleos a través del plan Ben Empregado 4, destacando que "más de 550 personas hicieron la tramitación" en tan solo dos días.

Las distintas "líneas" de empleo, además de los Ben Empregado (4) y dos Depuempregos destinados a municipios, representan "un desembolso de más de veinte millones de euros".

La diputada socialista ha comparado estos datos con los de la Xunta, dejando claro que el gobierno provincial "tiene que suplir" la "ausencia" de planes de empleo del ejecutivo de Feijoo en la provincia de Lugo.

Para ilustrar el "nulo" interés del gobierno autonómico por la "creación de empleo", ha denunciado que se han "excluido" a las entidades provinciales para acceder a un Técnico IOBE (Información, Orientación y Búsqueda de Emprego), que estaba "subvencionado parcialmente por la Xunta".

"Digo parcialmente porque, en su tónica de no generar puestos de trabajo de calidad, no cubría ni siquiera un año y la diputación por mantener ese servicio sufragaba eses meses mientras no salía la siguiente convocatoria. Y hoy a través del Doga anulan que las administraciones provinciales tengan derecho a esa convocatoria", censura.

Sonsoles López Izquierdo ha detallado que ese técnico le suponía a la Xunta 25.000 euros al año, que viene de anunciar "a bombo y platillo" 10,2 millones de euros para poner agentes de colocación en las oficinas del Inem, "cuando es un servicio que está obsoleto". "Se tienen que dar cuenta que hay que hacer otro tipo de políticas (tendentes a la creación de empleo)", ha concluido.