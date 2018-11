El plan de banda ancha del Gobierno beneficiará a 52 concellos lucenses

La orden del Gobierno para obligar a las grandes operadoras a llevar antes del 1 de enero de 2020 a los municipios españoles de menos de 5.000 habitantes el acceso a internet a una velocidad mínima de 30 megabits (Mbps), podrá beneficiar a un total de 52 concellos lucenses que, a día de hoy, deben conformarse con una cobertura inferior.

Según datos correspondientes al 30 de junio de 2017 -los últimos disponibles en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- el 44,7% de la población lucense tiene una conexión a internet a una velocidad inferior a los 30 Mbps, un porcentaje que a nivel nacional se reduce hasta el 19%.

Se deduce, por lo tanto, que la provincia lucense debería ser una de las más beneficiadas con este plan, que tiene por objetivo que el 90% de los ciudadanos de los municipios españoles de menos de 5.000 habitantes tengan en 2020 conexión de banda ancha de 30 Mbps.

Según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (Boe) del pasado jueves, serán las grandes operadoras (Telefónica, Vodafone y Orange) las que deberán costear sin ayudas públicas el plan para extender la banda ancha a los pequeños municipios.

En todo caso, este plan de extensión no es nuevo ya que data de una obligación que se incluyó en la subasta de frecuencias de 800 megahertzios (Mhz) de 4G en 2011. El hecho de que las operadoras no dispusieran de esas frecuencias hasta 2015 y posteriores dilaciones del Gobierno en el que era también conocido como Plan 800 provocó que esta obligación no se hiciese oficial hasta este momento.

Mejorar la velocidad de acceso a internet es una de las grandes demandas de un elevado número de lucenses. De los 67 ayuntamientos de la provincia, solo Burela, Chantada, Foz, Lugo, Mondoñedo, Monforte, Rábade, Ribadeo, Sarria, Vilalba, Viveiro y Xove tienen velocidad de acceso superior a 30 Mbps.

Por el contrario, la velocidad de conexión a internet se sitúa por debajo de los 10 Mbps en 25 municipios lucenses. Son concretamente, los de Abadín, Alfoz, Baleira, Barreiros, Becerreá, Begonte, Carballedo, Castro de Rei, Cervantes, O Corgo, Friol, O Incio, Monterroso, Negueira de Muñiz, Ourol, Outeiro de Rei, Pantón, O Páramo, Pol, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, O Saviñao, Sober y Triacastela.