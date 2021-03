La plaga de la rata topo afecta a 1.600 hectáreas de nueve concellos de Lugo

La plaga de la rata topo no deja de crecer y afecta ya a más de 1.600 hectáreas y 3.000 parcelas, según los datos de la Consellería de Medio Rural. Desde que agricultores y ganaderos de Triacastela y Pedrafita dieran la voz de alarma en marzo de 2019 por los destrozos que causan estos pequeños roedores en pastos de la zona, el problema se extendió a otros siete municipios: As Nogais, Baralla, Becerreá, Cervantes, O Courel, Navia y Samos. Los prados afectados suelen ser utilizados para alimentar vacuno de carne.

Unións Agrarias denuncia que la plaga "non deixou de medrar ante o desleixo da Administración autonómica", a la que acusa de que, dos años después de agravarse la situación, solo desarrolló un plan piloto "que non é máis que un ensaio en varias fincas, porque a fase de erradicación aínda non se concretou".

Miguel Tomé, responsable de Unións Agrarias en la comarca sarriana, considera "inaceptable" que durante este tiempo la Xunta hiciese "ouvidos xordos ás peticións de axuda dos afectados e que non teña habilitado ningunha liña de axuda para paliar os cuantiosos danos".

La puesta en marcha de ensayos para probar métodos para el control de la plaga, efectuados en en los últimos tiempos por la empresa Tragsa en varias fincas, "chega moi tarde e demostra o escaso compromiso da Xunta". El Gobierno gallego no cuenta "cun plan de acción integral, nin con orzamento destinado á erradicación desta pragas", según Unións Agrarias. El sindicato señala que solo se hicieron trampas experimentales, "e todo apunta a que a consellería deixara en máns dos afectados a instalación dos trampeos, o que suporá un custo económico engadido aos danos provocados por estes animais".

GANADEROS. Carlos Gayo Tourón, ganadero residente en Biudedo (Triacastela), la zona cero donde se inició la plaga, denuncia "a perda de produtividade dos prados. A herba está chea de terra e pedras. Onde recollías 20 pacas, agora só recolles oito e de baixa calidade", afirma. Espera desde hace más de dos años por una solución, "e só vin carteis en fincas piloto, pero ningunha actuación. De pouco servirá que nos concedan axudas polos danos, senón se arranxa o problema", agrega.

Jesús Aira, de Seixo (Pedrafita), precisa que las fincas de su explotación familiar están "destrozadas polas galerías das toupas. Temos que poñer máscara para darlle herba ás vacas pola terra que leva". Si la situación sigue así, "non quedará outro remedio que abandonar", recalca Aira, quien asegura que "quenes din que non actúan para protexer a flora e a fauna, deberían preocuparse tamén dos animais domésticos e ás persoas".

XUNTA. La Consellería de Medio Rural "está avaliando" las posibles medidas a adoptar para hacer frente a los daños causados por la rata topo, "sempre de acordo coa normativa vixente ". Fuentes del departamento autonómico aseguraron que es preciso "actuar coa máxima prudencia e cautela á hora de tomar as decisións oportunas, co fin de non danar a flora e a fauna nos concellos afectados da provincia de Lugo".

En esta línea, y en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se están analizando "os diferentes métodos de control da poboación deste animal permitidos pola lexislación e compatibles coa actividade gandeira e co medio natural". El objetivo es escoger la opción "máis axeitada e efectiva, así como a menos invasiva co territorio, o ambiente e a fauna ".

Medio Rural tramita un convenio con el campus de Lugo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas de Asturias e Cantabria para "investigar distintas fórmulas que permitan controlar a poboación de exemplares de rata toupa".

Unións Agrarias lamenta que la Xunta no adoptase medidas similares a las tomadas por el Principado de Asturias, donde desde 2017 se habilitaron ayudas de 700 euros por hectárea en prados de siega y 380 en los de pastoreo, con el fin de paliar los daños sufridos por los ganaderos.