La portavoz socialista del gobierno de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto, continúa a la espera de unas disculpas del delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, por unos supuestos comentarios "inadecuados" pronunciados la semana pasada y que él mismo niega.

En concreto, ha pasado más de una semana desde que Arias le habría dicho a una funcionaria de la institución provincial que le trasladase a la diputada del PSOE que "mueva el culo", de acuerdo con el relato de García Porto. Desde entonces, tal y como ha criticado este miércoles, aún no ha recibido ni disculpas públicas ni "en el ámbito personal". "Hasta el momento no se ha dirigido a mí a nivel personal el delegado de la Xunta y hasta donde sé en los medios de comunicación tampoco me consta que hubiera ningún tipo de reflexión sobre esta cuestión", ha censurado.

Porto ha dejado caer que tanto Arias, como "la propia Xunta y el Partido Popular deberían posicionarse ante un comportamiento como este", para añadir seguidamente que espera que finalmente "condenen" este tipo de comentarios y conductas.

La polémica surge antes de una reunión del consorcio provincial de Bomberos, donde participan los gobiernos provincial y autonómico. Al parecer, Arias se negó a tener como interlocutora a Pilar García Porto. Es en ese lugar donde se habrían producido esos comentarios "inadecuados" contra la también secretaria de Organización del PSOE de Lugo. Ya por la tarde la socialista también denunció que se vio "intimidada" por el delegado de la Xunta en un acto en O Vello Carcere.