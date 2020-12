El azar quiso que seguramente la primera lucense en recibir la vacuna contra el covid- 19 fuese una residente en Gijón. Es imposible saberlo con absoluta certeza porque entran en juego variantes como personal sanitario lucense residente en Reino Unido o incluso alguna otra lucense que, como esta mujer, se encuentre en una residencia de ancianos de otra comunidad autónoma donde también la hayan vacunado ya.

En todo caso, en principio todo parece indicar que Eulalia Josefa Paleo, habitante de la Residencia Mixta del ERA de Gijón y de 80 años de edad fue la primera lucense en inmunizarse contra un virus que trae loca a la humanidad entera desde hace ya nueve meses.

A Eulalia Josefa Paleo ya la conoce todo el mundo por Pepita y este lunes dejó muy claro que es una auténtica devota de la ciencia y no es antivacunas para nada. De hecho poco después de recibir el antídoto ya lanzó un consejo para los que todavía tienen que esperar: "Recomiendo a todo el mundo que se la ponga, porque es por el bien de todos" y lanzó otra frase más a mitad de camino entre el consejo de abuela y el científico: "Que no tengan dudas".

Porque aunque la residencia en la que está habitualmente tiene unas dimensiones considerables y es muy poco probable que haya tenido problemas para encontrar espacio por donde moverse, Pepita ya lanzó su primer deseo para el momento en que le digan que se encuentra inmunizada: "Lo primero que haré en cuanto pueda será salir a caminar". Y es que a sus ochenta años se encuentra muy activa y asegura que es una de las cosas que más echa de menos en esta situación.

"Sí que estoy abrumada por haberme elegido la primera"

Justo después de vacunarse, esta lucense de origen pero que ya siendo niña se mudó a Gijón y vivió toda su vida en el popular barrio de La Calzada hasta que se marchó a esta residencia de mayores, no dudó en participar en una rueda de prensa telemática que organizó el Gobierno del Principado de Asturias. Allí volvió a hacer otras declaraciones con una importante carga de profundidad: "No tenía miedo a la vacuna, ya he pasado por tantas cosas...".

De hecho, aunque mostró no tener ningún miedo a las agujas sí se reconoció algo harta de la exposición mediática a la que la sometieron en una sola mañana: "Sí que estoy abrumada por haberme elegido la primera".

Además, a Pepita Paleo la acompañó en esta jornada una profesional con la que se ve prácticamente a diario, una técnico auxiliar de cuidados de su misma residencia en Gijón llamada Socorro Mancebo y que fue la primera trabajadora del sector sanitario de Asturias en recibir también la vacuna que la inmunizará contra el covid-19.