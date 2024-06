A Peña Gallega, que tamén é un pouco de Lugo, cumpre 75 anos en Madrid

A Peña Gallega de Madrid tivo tres presidentes dende a súa fundación no ano 1949. O primeiro foi Venancio Senra Varela, de Lugo. O segundo foi Saturnino Clemente, de Pontevedra. O terceiro, Gervasio López Portela, da Fonsagrada, que anda organizando actos para celebrar os 75 anos deste grupo en novembro.

Nado no lugar de Rigueiro, na parroquia de Brucedo, Gervasio comezou estudando enxeñaría industrial en Vigo e rematou en Madrid, pero sempre tivo un pé posto na súa aldea.

De feito, é posible que máis cedo que tarde dea a coñecer todo o coñecemento que foi urdindo ao longo dos anos de cada unha das casas da zona, como a de Mingos ou a de Xan. "Sempre intentei estar moi conectado con isto. Eu son de monte, e a montaña tira. Ademais, as historias das aldeas quedan no olvido se non as escribe alguén", indica.

Unha maneira de ter sempre un pé en Galicia foi, para Gervasio, involucrarse nas actividades do Centro Galego, do que chegou a ser membro da xunta directiva, ou apuntarse ás comidas da Peña Gallega de Madrid. "Sempre foron cousas parellas, nas que estabamos case os mesmos nun e noutro lugar", destaca.

A gastronomía, unha escusa para reencontrarse

Foi sempre, e sobre todo, unha mesa, a que congregou os integrantes da Peña Gallega. Naqueles primeiros anos, a gastronomía era case unha escusa para reencontrarse, para tecer redes de apoio ou de colaboración. "Pero tamén porque era xente á que lle gustaba encontrarse, e celebrar", engade.

Celebrar unha comida ao ano non é pouca cousa, sobre todo todo se a mesa tiña o poder de reunir case mil persoas. En tempos nos que non había correo electrónico, non era pouca broma. Cando Saturnino Clemente faleceu, no ano 1989, os integrantes da peña suxeriron que Gervasio López continuase coa presidencia.

Do seu antecesor herdou unha libreta con pastas azuis, e centos de follas escritas a máquina e corrixidas a bolígrafo cos datos dos socios. A muller de Clemente, Carmen Jul, enviaba cartas e cartas a todas as persoas alí apuntadas, a todas aquelas que foran tirando unhas das outras para sentar naquela mesa.

Só o feito de escribir máis de 700 convites levaba moito tempo. "Tiña moito mérito", comenta Gervasio López, que garda esa libreta coma ouro en pano.

Os actos de aniversario serán en novembro

Os actos de homenaxe serán en novembro, pois foi nese mes do ano 1949 cando se fixo o primeiro encontro da Peña, e reunirán ás 300 persoas que veñen participando nos últimos anos.

López Portela lamenta a mingua no número de socios, e fala do difícil que é prender ás xeracións máis novas, mais o certo é que recoñece que non deixa de ser un número ben xeneroso nos tempos que corren.

A pesar daquel primeiro encontro en novembro, o normal era reunirse o sábado de Entroido, que é a data que seguen mantendo actualmente. Os establecementos polos que pasaron foron varios. O requisito: que lles permitisen traer lacón, grelos, chourizos... e todos os ingredientes para facer un bo cocido de Galicia.

Así pasaron polo Hotel Victoria, por Pescaderías Coruñesas ou o Restaurante Riazor. Actualmente quen permite ese tándem na cociña é o restaurante do Hotel Preciados, que xestiona tamén un galego, Melquiades Álvarez.

A Peña cumpre 75 anos, e case a metade deles tiveron, e teñen, a Gervasio López como presidente, un total de 35. Un aniversario, polo tanto, case conxunto.