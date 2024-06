Paz Rodríguez Rivera: "Desde Medio Rural impulsarase o sistema de permutas de leiras"

Paz Rodríguez Rivera (Monforte, 1970) é a nova directora xeral de Desenvolvemento Rural e da Agader. O seu coñecemento da base territorial e a súa experiencia á fronte do GDR Comarca de Lugo e, máis recentemente, como axente de emprego no Concello de Friol, valéronlle a confianza da conselleira de Medio Rural, a guntinesa María José Gómez.

Como recibiu a chamada na que lle comunicaron que contaban con vostede para o cargo?

Sorprendeume. Non podía imaxinar que a conselleira valorara tanto o traballo que fixemos xuntas cando eu era xerente do GDR Comarca de Lugo. Sentinme orgullosa e moi honrada.

Como sente agora?

Ilusionada e, ao mesmo tempo, con moito respecto polo traballo. A responsabilidade non é menor nin doada, dado que a planificación, xestión e apoio ao desenvolvemento rural é un campo moi amplo no que o contacto cos concellos é fundamental.

Xa estivo antes na Xunta?

Traballei para a Xunta con anterioridade, en proxectos lexislativos, pero en ningún caso coa responsabilidade de agora. A bagaxe técnica serame moi útil para o día a día, pero este posto require dunha visión moito máis ampla e transversal das políticas de desenvolvemento rural.

Que cre que lle achegará no seu novo cargo a súa experiencia como xerente do GDR?

Todos os postos de traballo nos que desenvolvín a miña traxectoria profesional aportan para este cargo. Pero a experiencia como xerente do GDR Comarca de Lugo e, despois, como axente de emprego e desenvolvemento local de Friol, permitíronme coñecer a base territorial, estar en contacto diario coa xente, coñecer as súas inquedanzas, e tamén estar a carón da implantación de empresas no rural. Non digo que se poida replicar toda esa experiencia, pero coido que a visión que teño do territorio será útil para tomar decisións.

Que valoración fai dese papel dos GDR para impulsar o territorio?

Moi positiva. Creo firmemente no up-down e no contacto dos axentes co territorio. Os GDR dinamizan, implantan proxectos, crean cohesión social e fan un papel de axente colaborador moi importante. Cada GDR conta cun territorio no que tratan de implantar as estratexias que en cada período deciden os veciños, así como promover e facilitar a viabilidade dos proxectos, que na maioría dos casos son de éxito.

A estrutura territorial e a crise demográfica serán os seus principais retos, cales serán os outros?

Unha das nosas prioridades para os próximos anos será axilizar os procesos abertos de mobilización de terras. É unha prioridade para a propia conselleira. Nestes momentos temos arredor de 100.000 hectáreas mobilizadas a través de concentracións e reestruturacións parcelarias, polígonos agroforestais, etc. A nosa vontade é poñer a funcionar a pleno rendemento todas as ferramentas que nos ofrece a Lei de recuperación da terra agraria para que, por cada proceso que se peche, se poida abrir un novo. Somos coñecedores das necesidades de terra que hai en determinadas zonas de Galicia e queremos dar unha resposta áxil.

O alcalde de Friol, co que traballou moi directamente, tivo rozamentos co anterior titular de Medio Rural. Hai moito que cambiar na consellería?

Como dicía, o contacto cos concellos é fundamental nesta Consellería e, quizais máis, na Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e na Agader. Escoitar as peticións dos alcaldes, e poder darlles unha resposta en canto sexa posible, será sempre unha prioridade.

Fronte a aquela política de impulsar aldeas modelo, vostedes en Friol apostaron pola permuta de leiras agrarias. Pódese extrapolar a idea a toda Galicia?

A experiencia de Friol coas permutas está sendo moi satisfactoria. Este tipo de instrumento de mobilización de terras, que está dentro da Lei de recuperación de terra agraria, ofrece axilidade aos propietarios, e por iso creo firmemente na súa utilidade. Xa hai outros concellos que iniciaron procesos neste sentido e desde a Consellería seguiremos impulsando esta ferramenta. De feito, acabamos de publicar esta semana no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para solicitar as axudas para os gastos notariais e de inmatriculación rexistral de predios agroforestais obxecto de permutas.

A polémica de Altri abre un debate sobre o desenvolvemento industrial do interior de Galicia. Cre que é posible a convivencia deste tipo de industrias coa actividade rural?

Non me toca a min posicionarme sobre esta cuestión, pero o que é evidente é que, como calquera outro proxecto, este poderá instalarse se cumpre a lexislación vixente, que por suposto é garantista.