Un patrimonio cultural abocado al olvido

El estado de abandono y desatención del patrimonio cultural de Lugo genera situaciones que producen sonrojo. La ruina de fortalezas medievales como la de Caldaloba, en Cospeito, es motivo de denuncia y preocupación por parte de una veintena de colectivos lucenses, liderados por la fundación Manuel María, pero no es un caso único. A la reciente polémica en el Parlamento gallego sobre su posible compra y restauración por parte de la Xunta, a propuesta del BNG, se une ahora una moción más amplia del grupo socialista de la Diputación que exige al Gobierno gallego "que cumpra ca súa obriga de conservar o patrimonio cultural de Lugo".

En una coyuntura similar a la de la torre de Caldaloba se encuentran las de Amarante, en Antas de Ulla, o la de Castroverde, entre otras. Becerreá tuvo recientemente el dudoso honor de ser el lugar donde se vendió un monasterio del siglo XV, anexo a la iglesia de Penamaior, por el precio de un piso. Un particular lo adquirió por una cantidad ligeramente superior a los 200.000 euros. El cambio de propiedad, que excluye la monumental iglesia, se efectuó sin que la Xunta ejerciese su derecho de retracto contemplado en la Lei de Patrimonio Cultural.

Hay monumentos con mejor suerte, como el castillo de Doiras, en Cervantes, rehabilitado por la fundación Xosé Souto Fión, o el antiguo palacio episcopal de Diamondi, en O Saviñao, anexo a la iglesia románica. La Xunta se encarga de su restauración para crear el primer albergue jacobeo público del Camiño de Inverno.

El grupo provincial del PSOE demanda la elaboración de un informe sobre la situación del patrimonio cultural de la provincia para diseñar un plan global, así como el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a restauración. Los socialistas piden una línea de ayudas destinada a los propietarios privados de patrimonio BIC, así como acciones de inspección que garanticen que estos "cumpran as obrigas que lles marca a normativa". También exigen el compromiso de ejercer el derecho de tanteo y retracto "para recuperar bens catalogados", según explica la portavoz socialista, Pilar García Porto.

El gasto en conservación del patrimonio cultural se antoja insuficientes. La provincia, con varios bienes catalogados como Patrimonio de la Humanidad y más de 130 Bienes de Interés Cultural, percibe en los presupuestos autonómicos de este año 1,2 millones de euros, el equivalente al 0,01% del total.

SITUACIÓN COMPLEJA. La restauración de los bienes patrimoniales de la iglesia suele ser objeto de convenios, pero los trámites se complican si están en manos privadas. Así lo recalcan tanto Alberte Ansede, de la fundación Manuel María, como Manuel Muñiz, de Amigos de Patrimonio de Castroverde. Este último concello inició hace más de diez años los trámites para la cesión de la torre por las familias propietarias, como los Fernández de la Vega y los Díaz Castroverde, «pero aínda non se chegou a un acordo con todos». Esta demora agudiza el progresivo deterioro del monumento. «Hai ano e medio caeu un dos muros do adarve circundante», apunta Muñiz. La Xunta bipartita consignó 144.000 euros para hacer prospecciones arqueológica en el entorno, que finalmente no se realizaron.

Los colectivos que demandan la rehabilitación de la torre de Caldaloba obtuvieron el permiso de los dueños de la finca para limpiar de maleza el entorno. Esta acción reivindicativa, "permitirá unha maior accesibilidade e que os visitantes poidan ver mellor a fortaleza, dentro do pésimo estado no que se atopa a fortaleza", indicó Ansede, quien subrayó que la plataforma de asociaciones seguirá movilizándose para "reclamar que a Administración e os propietarios cheguen a un acordo". Además está prevista una publicación para divulgar la historia de la torre, en cuyos muros resistió Constanza de Castro, hija de Pardo de Cela, después de que los Reyes Católicos decapitasen a su padre.

La fundación Xosé Souto de Fión se encargará de restaurar el castillo de Doiras, en Cervantes, para mejorar su accesibilidad y ponerlo en valor. Las obras comenzarán en septiembre.