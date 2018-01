Patrimonio dos Ancares descubre los primeros petroglifos de O Corgo

El colectivo Patrimonio dos Ancares acaba de descubrir los primeros petroglifos del Concello de O Corgo. En concreto, aparecieron en una piedra situada a unos 750 metros de altitud que recibe el nombre de Pena Galiña y que está ubicada en el monte de A Devesa, al lado de un antiguo camino que comunicaba algunos lugares de O Corgo, Castroverde y Baralla.



Xabier Moure, miembro del colectivo, precisó que se trata de "!dúas cazoletas gravadas na parte alta da rocha, nunha superficie lixeiramente inclinada. Ambas as dúas teñen un diámetro de cinco centímetros e un de profundidade e presentan a particularidade de que da parte inferior parten uns sucos ou canles".



Moure resaltó el soporte en el que fueron esculpidos, "xistro e cuarzo, un material moi duro para traballar". Y recordó que para grabar este tipo de inscripciones lo más habitual es el granito.



En la parte superior de la roca, Patrimonio dos Ancares también localizó un tosco cruciforme "que claramente foi gravado posteriormente, probablemente para cristianizar un lugar pagano", precisó Moure.



En cuanto a la datación de los petroglifos, desde el colectivo indican que no es sencillo de certificar, no obstante, indican que "ao ser realizados por abrasión ou frotamento poden situarse nalgún momento da Prehistoria, probablemente na Idade de Bronce hai máis de 4.000 anos".



Moure explica que "as coviñas, ocos de planta redonda e sección semiesférica, son as representacións máis sinxelas pero tamén as máis enigmáticas dentro do repertorio da arte rupestre galega". El experto indica que dada la diversidad de sitios donde aparece "temos que pensar que non terían un único significado: recipientes para ofrendas, lugares para recoller a auga que se utilizaría nalgún tipo de ritual, receptáculos para sacrificios".



Desde el colectivo Patrimonio dos Ancares señalan que estos petroglifos no figuran ni en el inventario de la Xunta de Galicia ni en el PXOM del Concello de O Corgo, "polo que son inéditos". Además, indican que ya han trasladado su descubrimiento al servicio de Patrimonio Cultural de la Administración autonómica y al Concello corgués para que se proceda cuanto antes a su "catalogación e protección".