El Pasaporte Gastronómico Ancares-Terras de Burón, que oficialmente se presentó hace unos días en Fitur, ya se puede descargar de la página web de este geodestino (ancaresterrasdeburon.gal), entidad dependiente del GDR Montes e Vales Orientais. Con esta iniciativa, se pretende promocionar las 14 fiestas gastronómicas que este año se celebrarán en los municipios pertenecientes a este territorio.

El primer evento en el que se podrá sellar este documento será este próximo fin de semana en la Festa do Butelo, en A Fonsagrada. Las otras citas incluidas en este programa son la Festa da Androlla (Navia de Suarna, el 19 de febrero); Feira do Gando (Becerreá, 19 de marzo); Festa do Queixo do Cebreiro (Pedrafita, 7 de abril); Festa do Viño (Negueira de Muñiz, 15 de abril); Festa da Troita (A Pontenova, 1 de mayo); Festa da Tenreira (Láncara, 1 de mayo); Festa da Troita (Ribeira de Piquín, 13 de mayo); Feira da Empanada (As Nogais, 21 de mayo); Feira en Defensa do Gandeiro de Montaña (Cervantes, mes de mayo); Festa do Emigrante (Pol, 24 de agosto); Festa da Malla (Meira, 27 de agosto); San Vitorio (Baralla, 27 y 28 de agosto), y Feira do Mel (Baleira, en septiembre).

Las personas que tomen parte en esta iniciativa participarán en el sorteo de lotes gastronómicos en cada una de las ferias en la que sellen su pasaporte.

Además, para quienes a final de año reúnan más de un sello en su documento, se establecerán también tres premios especiales que se sortearán entre las personas que posean cinco sellos, diez o la totalidad de las casillas, lo que certificaría la asistencia de esa persona a todos los eventos programados para este año.

"Los premios podrán ir desde lotes de productos, cestas gastronómicas o incluso un gran premio final de una experiencia de fin de semana para dos personas en algún alojamiento del territorio", según indica Fe Álvarez, del GDR Montes e Vales Orientais.